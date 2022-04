110 Reiter beteiligen sich am Georgiritt am Auerberg

Pater Sajimon Vargese aus Stötten übernahm hoch zu Ross die Pferdesegnung, bevor der Umritt startete. © Zillenbiehler

Bernbeuren – Darauf haben viele Pferdefreunde, Reiter, Gläubige und nicht zuletzt der veranstaltende Georgirittverein gewartet – nach drei Jahren Zwangspause wurde das Brauchtumsfest bei trockener Witterung und etwas Wind wieder feierlich auf dem Auerberg begangen.

Pünktlich um 10 Uhr ging es für die 110 Reiter in drei Zügen von der Helmer Viehweide zum Weiheplatz. Die Musikkapelle holte gleichzeitig mit rund 20 Fahnenabordnungen die beiden Ortsgeistlichen oben an der Kirche ab. Pater Sajimon Vargese aus Stötten und Pfarrer Thaddäus Biernacki aus Bernbeuren zelebrierten gemeinsam die Messe. In der Predigt hob Pfarrer Biernacki die Zivilcourage des Heiligen Georgs hervor, welcher sich schützend vor einen Menschen gestellt habe. Genau diesen Mut brauche es in der heutigen Gesellschaft, „denn es gibt viele Menschen, denen man zur Seite stehen muss, wenn andere über sie herfallen“.



Bei der Heldenehrung wurden zwei reiterlose Rappen mit Soldatenhelmen auf ihren Sätteln vor den Altar geführt und man gedachte den Gefallenen der Kriege. Fester Bestandteil des Gottesdienstes war zudem der Georgsschwur des Männerdreigesangs mit Manfred Karlinger, Karl Knappich und Peter Völk. In den drei Strophen heißt es abschließend „drum geloben wir aufs Neue dir Sankt Georg ewig Treue“.



Die musikalische Umrahmung durch die Musikkapellen Bernbeuren und Stötten war ebenso festlich wie die neunköpfige Fanfarengruppe. Diese spielte hoch zu Ross, teilweise alleine oder gemeinsam mit den beiden Blaskapellen unter Leitung von Dirigent Ulrich Bielmeier. Der Georgiritt bot sich außerdem an, die neu restaurierte Vereinsfahne zu weihen.



Nach der Segnung von Ross und Reiter durch Pfarrer Vargese auf dem Pferd, setzte sich der Festzug mit dem Heiligen Georg, den römischen Reitern, Knappen und Teilnehmern aus den umliegenden Gemeinden zur Umrundung der Auerbergkirche in Bewegung. Für die Besucher, Mitwirkenden und Helfer gab es zum Abschluss noch eine warme Brotzeit, die gut zu den Temperaturen passte, auch wenn kurz die Sonne durch die Wolken spitzelte und der vorhergesagte Regen bis zum Spätnachmittag ausblieb.

Kathrin Zillenbiehler