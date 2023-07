„1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ sorgt für Euphorie

Noch ein Toter: Als erneut eine Leiche in Schongau gefunden wird, herrscht Bestürzung.

Imposante Festspielpremiere

Von Ursula Gallmetzer schließen

Schongau – Ein lauer Sommerabend, eine nahezu ausverkaufte Tribüne und ein Mittelalterkrimi mit vielen Überraschungen: Eine perfekte Premiere gelang am Freitag beim Festspiel „1493 – Schongau zwischen Blut und Freundschaft“.

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl zu sehen, wie meine Schauspieler und alle Mitwirkenden die Figuren und die Handlung, die ich erfunden habe, zum Leben erwecken“, war der Regisseur und Autor des Stücks Maximilian Geiger kurz nach der Uraufführung mehr als zufrieden. Fast drei aufregende Stunden lagen da hinter ihm und allen Anwesenden.



Die begannen nach einer kurzen Einführung durch Amelie Zwerschke mit einem imposanten Einmarsch zahlreicher Darsteller samt Pferdegespann auf die Bühne am Bürgermeister-Schaegger-Platz. Dieser hatte sich entlang der alten Mauern in eine komplette Stadtkulisse Schongaus verwandelt. Auf drei Ebenen waren die verschiedenen Schauplätze des Stücks in einzelne Kammern unterteilt und sogar die Altenstadter Basilika wurde mit riesiger Fototapete herbeigezaubert. Mit schwarzen Vorhängen konnten die einzelnen Schauplätze schnell geschlossen werden, damit immer der wichtigste Handlungsstrang im Fokus stand.



Das war auch nötig, denn der Mittelalterkrimi war vollgepackt mit Zeitsprüngen und Verflechtungen verschiedener Ereignisse und zahlreicher Personen und die Mordfälle, die es aufzulösen galt, hatten verzwickte Hintergründe. Besonders abwechslungsreich für die Zuschauer waren die immer wieder eingestreuten Massenszenen mit bis zu 70 Schauspielern, wobei an jeder Ecke etwas anderes passierte. Die Brüder Alexander und Dominik Nierer brillierten hierbei als kontrastreiche Gegenspieler, der eine als heldenhafter Hauptmann der Stadtwache, der andere als derber Ritterssohn, dem Manieren und Anstand fremd waren. Einzelne Schauspieler herauszuheben wird der Gesamtleistung jedoch kaum gerecht, denn das komplette Ensembles des Vereins „Treibhaus“ lieferte professionelle Theaterunterhaltung. Dass hier ausschließlich Laien am Werk waren, war nur schwer zu glauben.



Viel Mühe machte sich das Team bei den Requisiten, die meist ohne Umbaupausen einfach mit auf die Bühne genommen wurden. Für Staunen sorgten Spezialeffekte wie bei einem Mord durch den Strang oder dem großen Stadtbrand samt Qualm und flackerndem Lichtschein.



Nach der emotionsgeladenen Auflösung folgte eine Liebeserklärung an Schongau, nachdem zuvor viele Spitzen gegen Peiting nicht gefehlt hatten. Neben stehenden Ovationen für alle Beteiligten gab es eine extra Portion Applaus für Geiger, der danach einfach nur glücklich war: „Ich bin so dankbar und stolz auf mein ganzes Team!”



Noch bis 22. Juli ist das Stück an jedem Wochenende zu sehen. Mehr Infos unter www.theaterverein-treibhaus.de.