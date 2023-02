„1493 Schongau zwischen Blut und Freundschaft“: Start für Festspiel

Von: Ursula Gallmetzer

Regisseur Maximilian Geiger hat Nele Högg und Alexander Nierer (v. links) als Hauptdarsteller für sein Stück „1493 Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ auserkoren. © Gallmetzer

Schongau – In diesem Jahr geht das Schongauer Festspiel in die nächste Runde. Wieder ist es ein historisches Stück, das aufgeführt wird. Die Proben dafür sind nun angelaufen.

„Ich bin froh, dass wir jetzt endlich starten können“, freute sich Maximilian Geiger beim ersten Treffen aller Beteiligten im Ballenhaussaal vergangene Woche. Er tritt nicht nur als Regisseur in Erscheinung, sondern hat das Stück „1493 Schongau zwischen Blut und Freundschaft“ selbst geschrieben. Es spielt 1493 in Schongau. Der Hauptmann der Stadtwache, gespielt von Alexander Nierer, wird mit der Aufklärung eines Mordfalls betraut. Als eine zweite Leiche auftaucht, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem es auch um ein Jahrzehnte altes Geheimnis geht. „Die Handlung ist komplett fiktiv“, erklärte Geiger. Jedoch habe er als studierter Historiker versucht, so historisch wie möglich an die Sache heranzugehen. Daher habe er auch in Archiven recherchiert und Informationen vom aktuellen sowie vom ehemaligen Kreisheimatpfleger, vom Archivar und von den Stadtführerinnen eingeholt. Einige Figuren basieren dadurch auf echten Menschen.



Gut 60 Darsteller schlüpfen nun in deren Rollen. 64 doppelt bedruckte Seiten müssen sie bis Juli in 29 bisher geplanten Probentagen einstudieren. Bis Ende März sind erst einmal nur die rund 30 Schauspieler mit Text im Einsatz. Danach dürfen auch die Statisten mitmachen. Am 10. Juni findet die erste Gesamtprobe statt, acht Tage später der erste Durchgang mit Kostümen. Diese werden zum Großteil aus dem rund 3.000 Teile umfassenden Fundus des Vereins zusammengestellt. Für die Hauptdarsteller werden aber auch einige neue Kleider angefertigt. Sogar eine 25 Kilogramm schwere neue Rüstung wurde bereits angeschafft.



Erstmals stemmt der Theaterverein „Treibhaus“ das Projekt als alleiniger Veranstalter. Die bisherige Kooperation mit dem Schongauer Sommer kam nicht mehr zustande. Doch schnell wurden Alternativen in Form von Max Diegruber, Silas Schmorell sowie Günther Högg gefunden. Geiger dankte für ihren Einsatz: „Die drei ermöglichen alles, was ich will.“



Acht Vorstellungen gibt es zwischen 7. und 22. Juli. Die Sitzplätze werden erstmals nummeriert sein, um den Besuchern die Möglichkeit zu geben, erst kurz vor Beginn Platz zu nehmen und auch die kulinarischen Angebote vor Ort zu nutzen. Karten gibt es bereits in der „Bücher Galerie“ in der Münzstraße 7, im Gebrauchtmöbelhaus in der Bahnhofstraße 48 sowie online auf www.theaterverein-treibhaus.de.

Bereits 2016 und 2019 sorgte der Theaterverein „Treibhaus“ am Bürgermeister-Schaegger-Platz mit der „Henkerstochter“ für ausverkaufte und bejubelte Vorführungen.