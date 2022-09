150 Jahre Soldaten- und Veteranenverein Altenstadt 1871

Von: Manfred Ellenberger

Ihren Anfang nahm die Feier in der Sankt Lorenz Straße, von wo der Festzug zur Basilika startete. © Ellenberger

Altenstadt – Wie viele andere wurde auch der Soldaten- und Veteranenverein Altenstadt nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 gegründet. Und wie bei vielen anderen Veranstaltungen hatte Corona die Feier zum 150-Jahre-Jubiläum im vergangenen Jahr verhindert. Diese wurde am vergangenen Samstag nachgeholt.

Es war ein durchaus ambitioniertes Programm, das sich 1. Vorstand Oberst a. D. Thomas Schmidt und der Verein vorgenommen hatten. Zum Festzug, der zur Basilika führte, nahmen neben den Mitgliedern gut 25 Abordnungen der Veteranenvereine des Altlandkreises und der örtlichen Vereine Aufstellung, dazu die vorneweg marschierende Blaskapelle.



Beim ökumenischen Gottesdienst erinnerten der katholische Ruhestandspfarrer Siegfried Beyrer sowie Jost Herrmann, Pfarramtsführer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Schongau, an die lange Zeit des Friedens in unserem Land. Doch mit dem Krieg in der Ukraine sei „ein neues Kapitel in der Nachkriegsgeschichte aufgeschlagen worden“, so Herrmann. Unter Bezugnahme auf Soldaten- und Veteranenvereine meinte er, dass diese dann überflüssig werden, wenn „der Himmel auf Erden“ sei.



Am Kriegerdenkmal beim Rathaus wurde den in den Kriegen getöteten und auch den umgekommenen Soldaten der Bundeswehr gedacht. In den deutsch-französischen Krieg 1870/71, im Januar 1871 kam es zur Gründung des Deutschen Reiches, waren auch neun Altenstädter Söhne gezogen. Nachdem sie alle wieder heimgekehrt waren, bildeten sie den Kern des frisch gegründeten Soldaten- und Veteranenvereins.



Schmidt erinnerte, dass es seinerzeit schon bald zum Ersten Weltkrieg kam, bei dem von 1914 bis 1918 insgesamt 18 Altenstädter Soldaten fielen. Im Zweiten Weltkrieg wurden 142 Altenstädter und damit die Masse der männlichen Bevölkerung eingezogen. 27 davon fielen oder starben während der Gefangenschaft, weitere zwölf blieben vermisst. Deren Angehörige seien heute noch in der Gemeinde ansässig, erinnerte Schmidt.



In der Sporthalle der Schule dankte Bürgermeister Andreas Kögl dem Verein für das Engagement und die Mahnung zum Frieden. Politische Stabilität und wirtschaftlicher Wohlstand seien keine Selbstverständlichkeit. Schmidt erklärte, dass den Verein Nachwuchssorgen plagen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmten Kriegsheimkehrer das damalige Vereinsleben und nach der Gründung der Bundeswehr 1955 und der damit einhergehenden Wehrpflicht stieg die Mitgliederzahl in Altenstadt auf bis zu 169. Heute ist der Verein mit 136 Mitgliedern um einiges kleiner, deren Durchschnittsalter aber um einiges höher. Wer den Verein zudem oder auch anstelle einer Mitgliedschaft finanziell speziell beim Erhalt des Kriegergrabes unterstützen möchte, kann dies wie folgt tun: Spendenkonto zum Erhalt des Kriegergrabes: Raiffeisenbank Pfaffenwinkel, Kennwort „Kriegergrab“, IBAN: DE 8070 1695 0900 0031 1936.