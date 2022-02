20 Jahre »Lichtschaukel«

Von: Johannes Jais

Eine der beiden Spielgruppen unter dem Dach des Vereins Lichtschaukel. Von links die Betreuerinnen Stefanie Haberzeth (kniend), Melanie Gobleder und Susan Magg mit Annemarie Seidel (Vorsitzende). Nicht im Bild Betreuerin Melanie Weinlich. © Jais

Peiting – 20 Jahre besteht mittlerweile die „Lichtschaukel“ in Peiting. Der Gründungstag war am 22.02. im Jahr 2002. Der Verein sieht seine Aufgabe darin, Frauen und Familien Hilfen anzubieten.

Waren es ursprünglich drei Säulen, so ist eine davon weggebrochen. Seit drei Jahren können keine Haushaltshilfen mehr vermittelt werden. Der Grund dafür ist, dass es an qualifizierten Fachkräften fehlt. Was an Aufgaben bleibt, sind die Familienbegleitung (z.B. mit Kursen im gesundheitlichen und sozialen Bereich) sowie die Krabbel- und Spielgruppen.



In den vier Krabbelgruppen, die sich am Montag über den Tag verteilt treffen, sind Kinder ab drei Monaten bis zu einem Jahr. Die Mütter pflegen in diesem kleinen Kreis in den Monaten nach der Geburt den Austausch und den sozialen Kontakt.



In einer Gruppe sind es zwischen sechs und acht Kinder mit den Eltern. Annemarie Seidel von der „Lichtschaukel“ erklärt, dass diese Krabbelgruppen „unter unserem Schirm“ von den Eltern selbst organisiert werden. Geburtshelfer für neue Krabbelgruppen sei häufig die Rückbildungsgymnastik für Mütter.



Die beiden Spielgruppen sind jeweils an zwei Vormittagen beieinander. Am Dienstag und Donnerstag sind es die Buben und Mädchen der Sonnengruppe, am Mittwoch und Freitag die Kinder der Sternegruppe. Vier Betreuerinnen kümmern sich um die Kleinen, die zwischen zwei und drei Jahre sind. Es wird drinnen gespielt, es wird gebastelt, gesungen und in Büchern geblättert, sagt Kinderpflegerin Stefanie Haberzeth. Bei schönem Wetter sind die Betreuerinnen, die zu zweit in der Gruppe sind, mit den Kindern gerne am Spielplatz.



In der Mehrzahl kommen die Eltern aus Peiting. Doch werden auch Kinder aus Hohenpeißenberg, Schongau und sogar bis aus Kinsau in die Gruppe gebracht, weiß Haberzeth zu berichten.



Der Verein zählt ungefähr 150 Mitglieder. Es gibt eine sechsköpfige Vorstandschaft. Annemarie Seidel ist die Vorsitzende. Die Räume für die „Lichtschaukel“ befinden sich in der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Schloßberghalle. Finanzielle Unterstützung erfährt der Verein von privaten und gewerblichen Gönnern, auch von Banken. Seidel: „Ohne Spenden könnten wir da nix machen.“



»Wurliz der Troll«

20 Jahre „Lichtschaukel“ – ein Grund zu feiern. Dazu wird am Samstag, 9. Juli, ein bunter Nachmittag in und vor der Schloßberghalle organisiert. Los geht’s um 14 Uhr. „Wurliz der Troll“ wird seine Aufwartung machen; er will Kinder und Erwachsene zum Mitmachen ermuntern.