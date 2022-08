20. Schongauer Sommer am Volksfestplatz

Von: Hans-Helmut Herold

Zweifellos ein Highlight: Sylvia mit ihrem Wanderfalken wird von den Besuchern umlagert. © Herold

Schongau – Der Startschuss für das Mittelalter-Spektakel mit seinem ganz eigenem Charme ist erfolgt. „Schongauer Sommer“ so das Zauberwort, das am ersten Wochenende wieder auf den Volksfestplatz gelockt hat. Elf Tage lang werden die Gäste in eine andere Zeit verzaubert. Handwerker, Künstler, Musikanten, Köche und Gaukler haben vor den Toren der Lechstadt ihre Zeltstadt aufgebaut. Sie alle werden mit einem reichhaltigen Programm das Mittelalter schmackhaft machen.

Der Volksfestplatz hat sich in ein großartiges Zelt- und Budendorf verwandelt. Es herrscht munteres Treiben. Bei durchwachsenem Wetter ist die Neugierde groß. „Wer ist wieder gekommen, wer ist neu in der Riege der Freunde des Mittelalters“, so die Frage bei einem Besuch am Samstag.



Gleich links nach dem Eingang ein wahres Schmankerl. Lorenz (85) und Maria (86) Gruber sind aus der Oberpfalz angereist. Ab 2001 war der Rechen- und Spankörbemacher zwölf Jahre mit dabei, als noch in der Altstadt der Markt organisiert war. Danach hatte das Ehepaar Einladungen von Krems an der Donau bis Koblenz abzuarbeiten. Jetzt quasi „back to the roots“ nach Schongau.



Das erste Mal in Schongau sind Monika und Bernhard. Sie fertigt leuchtende Hals- und Armketten aus Glasperlen. Vor allem historische Nachbildungen von Schmuckstücken der Wikinger sind ihre Spezialität. Bernhard hat sich auf besondere Trinkhörner spezialisiert. Aus Hörnern der indischen Watussirinder sind edle Einzelstücke gefertigt. Dazu gibt es Halterungen aus Leder oder Schmiedeeisen.

Historischer Markt: Trinkhörner und Hexenküche

Seine Trinkhörner gleich einweihen kann man bei Erich am Stand gegenüber. Er betreibt die „Moosbacher Hexenküche“. Eine wahre Oase aller Getränke, die mit Met angereichert sind. Neben Erich ein weiterer Neuling. „Quarkmalerey“ bietet Jörg aus Ostthüringen an. Hier kann man Tierfiguren aus Holz und Pappmaschee fantasievoll bemalen.



Gegenüber hat Markus sein „Art Asia“ Lager aufgeschlagen. Seine alten Himalaya Klangschalen und indische Tempelglocken locken an. Einige Schritte weiter lässt Meister Friedrich seine Späne fliegen. Der Meister des Drehleierbaus gehört schon zum festen Inventar des Marktes. Darf auf keinen Fall fehlen: Die Hexenflugschule von Karsten. Seit Jahren dabei, seit Jahren bei den Kindern beliebt. Mittelalter und Falknerei gehören zusammen. Sylvia und Bernhard wissen viel darüber zu berichten. Sie sind mit ihren Tieren das erste Mal beim Schongauer Sommer mit dabei.



Unter den beiden Großschirmen auf dem „Platz der unendlichen Schmankerln“ herrscht reger Betrieb. Die Gäste genießen das Angebot der Gastronomen. Zum Abrunden lockt die Cocktail-Schenke oder gleich daneben das süffige König Ludwig Bier.