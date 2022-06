Lechradweg eröffnet

Norbert Obwergeser (Obmann Lechtal Tourismus), Ronald Petrini (Geschäftsführer Naturpark-Region Reutte), Michael Kohler (Geschäftsführer Lechtal Tourismus), Karl Heinz Weirather (Bürgermeister Forchach), Maria Zinnecker (Landrätin Ostallgäu), Günter Salchner (Bürgermeister Reutte), Anke Hainzinger und Bernhard Joachim (Allgäu GmbH), Wolfgang Taffertshofer (stellv. Landrat Weilheim-Schongau), Rainer Mahl (Landratsamt Landsberg), Andreas Schmid (Tourismusverband Pfaffenwinkel). © Zitt

Landkreis – Der Lechradweg soll zum Vorreiter für E-Mobilität und Digitalisierung im Tourismus werden. Jetzt wurde die Strecke offiziell eröffnet.

Wie unterschiedlich die Landschaften entlang des Lechs sind und wie sehr er selbst auf seiner Reise seinen Charakter verändert, ist auf den 244 Kilometern des Lechradwegs direkt zu erleben. Der nun durchgängig beschilderte Flussradweg mit einer guten, radfahrgerechten Infra­struktur ausgestattet, ist für Biker jeder Kondition geeignet und bietet auch Abschnitte, die mit dem Handbike befahrbar sind. Besonders schön ist die Fahrtrichtung von Norden ab Marx­heim in Bayerisch-Schwaben, wo der Lech in die Donau mündet, flussaufwärts nach Oberbayern, in Richtung Berge nach Tirol ins Lechtal.



Der erst kürzlich eröffnete Radweg wird zudem ab dem 30. Juni von einer Lauschtour begleitet, die auch für Sehbehinderte barrierefrei optimiert ist. Rund 30 Lauschpunkte sind es auf der Strecke von Bayerisch-Schwaben über Oberbayern ins Allgäu und bis nach Steeg im österreichischen Lechtal in Tirol. Überdies steht den Lech-Radlern ab dem 30. Juni ein digitaler Reiseassistent zur Verfügung. Er informiert über die gesamte Reise mit Informationen zu Unterkünften, Ladestationen für E-Bikes, lohnenswerten Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise das Lechmuseum, und Veranstaltungen. So lässt sich ganz individuell die Radreise am Lechradweg planen. Der digitale Reiseassistent funktioniert wie ein Navigationsgerät. Selbstverständlich lassen sich Route und Etappen auch offline nutzen.



Die Umsetzung des Lech Radweges erfolgte zusammen mit den Partnern: Ferienland Donau-Ries, Landkreis Augsburg, Stadt Augsburg, Regio Augsburg, Tourismus GmbH Schwaben, Landkreis Aichach-Friedberg, Große Kreisstadt Landsberg am Lech, Tourismusverband Pfaffenwinkel, Landkreis Weilheim-Schongau, Landkreis Ostallgäu,Naturpark­region Reutte, Lechtal Tourismus, Lechwerke AG, Elektrizitätswerke ReutteAG, Uniper.



Mehr Informationen unter www.lechradweg.info.