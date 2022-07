600 Euro fürs Bauland im Peitinger Bachfeld

Von: Johannes Jais

Peiting – 600 Euro pro Quadratmeter verlangt der Markt Peiting von denjenigen, die bei einem gemeindlichen Bauplatz an der Bachfeldstraße zum Zuge kommen. Die Kosten für die Erschließung (Straßen, Wasser, Kanal, Telekom) werden mit knapp 50.000 Euro zusätzlich berechnet. Diese Festlegung des neuen Verkaufspreises ist mit knapper Mehrheit (12:10) im Gemeinderat beschlossen worden.

Der Entscheidung war eine ausführliche Diskussion mit teils konträren Auffassungen vorausgegangen. Der neue Verkaufspreis bezieht sich auf die beiden Abschnitte östlich der Bachfeldstraße. Dort hat sich der Markt Peiting im Abschnitt 1 zehn Grundstücke für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern gesichert, die zwischen 617 und 818 Quadratmetern groß sind. Hinzu kommen zwei Doppelhaushälften mit jeweils 365 Quadratmetern.

Südlich davon schließt Teil 2 an. Dort bietet der Markt Peiting acht Grundstücke für Einfamilienhäuser an. Die Grundstücke dort sind kleiner: Sie haben zwischen 500 und 580 Quadratmeter. Der Verkauf dort wird seitens der Gemeinde später erfolgen als im Abschnitt 1 – voraussichtlich Ende des Jahres 2023. In beiden Bereichen kann der bisherige Eigentümer der Wiese Grundstücke auch privat veräußern. Der Preis liegt erfahrungsgemäß deutlich höher als bei der Gemeinde.



Geschäftsleiter Stefan Kort vom Peitinger Rathaus begründete den Vorschlag der Verwaltung, den Bodenrichtwert beim Verkauf gemeindlicher Flächen auf 600 Euro je Quadratmeter anzuheben. Zusätzlich wird die Erschließung berechnet – knapp 50 Euro je Quadratmeter. Die Gemeinde trägt zehn Prozent der Erschließungskosten, die Käufer müssen 90 Prozent übernehmen.



Zu bedenken gab Kort, dass die Gemeinde in der Zukunft einige kostenintensive Aufgaben zu bewältigen habe. Das Gemeindevermögen solle man „nicht verschenken“. Der Geschäftsleiter verwies auf einen Artikel in der Gemeindeordnung, wonach die Gemeinde gehalten sei, Vermögen wie z.B. Grund nur zum vollen Wert zu veräußern. Es gebe freilich Kriterien, wonach es gerechtfertigt sei, gemeindliche Grundstücke günstiger als zum Verkehrswert zu veräußern.



Für die Berechnung des Verkehrswertes bilden die aktuell erzielten Preise auf dem privaten Grundstücksmarkt die Grundlage. Diese liegen höher als die 600 Euro, die der Markt Peiting für die Grundstücke im südlichen Bachfeld nimmt. Da sei wegen der privat verkauften Flächen von 800 Euro auszugehen; bekannt seien auch „Ausreißer nach oben“, ergänzte Kort.



Für Einfamilienhäuser würden Interessenten Schlange stehen, fuhr der Geschäftsleiter fort. Doch bereite es Sorgenfalten, wenn die Grundstücke teurer werden, das Bauen selbst mehr kostet und die Zinsen steigen. Kort wörtlich: „Wir kommen langsam, aber sicher in den Grenzbereich dessen, was ein normaler Sterblicher zu leisten imstande ist.“



Christian Lory (Unabhängige) plädierte für eine Variante ohne separate Erschließungskosten. Außerdem sollte man die Grundstücke in zeitlichen Abschnitten auf den Markt bringen. Bürgermeister Peter Ostenrieder antwortete darauf, dass die Staffelung sowieso vorgesehen sei. Anfang August werde der Gemeinderat zudem über ein Erbpachtmodell für die Bauplätze am Heimartenweg diskutieren, die zwischen Bergwerkstraße und Untereggstraße ausgewiesen werden.



Franz Seidel (Bürgervereinigung) rückte den Gedanken in den Fokus, dass die Gemeinde Bauland gekauft habe und ausgewiesen habe, „was wir an Peitinger ausgeben wollten“. Doch im Fall der Siedlung in Peiting-Nord an der Drosselstraße seien die Parzellen mit den Doppelhaushälften „überwiegend an Fremde“ gegangen. Da müsse man künftig aufpassen.



Herbert Salzmann (SPD) stimmte die massive Steigerung beim Bodenrichtwert nachdenklich. An der Drosselstraße sei in den Kaufverträgen ein Preis von unter 450 Euro vermerkt, obwohl die Beurkundung gerade Mal ein halbes Jahr zurückliege.



Tatsächlich lag der Preis für die Grundstücke an der Drosselstraße/Starenweg im Jahr 2020 bei ungefähr 320 Euro je Quadratmeter plus Erschließung. Wenn soziale Kriterien gegriffen haben, dann wurde ein ermäßigter Satz von 270 Euro verlangt. Für das Bachfeld im Süden fällt die Variante des ermäßigten Kaufpreises sogar weg.



Bürgermeister Ostenrieder präzisierte, dass der Verkehrswert weit über den 600 Euro je Quadratmeter liege. Und der Bodenrichtwert, der ebenfalls in die Höhe geschossen sei, resultiere auch aus privaten Verkäufen – teils mit Bieterverfahren. Das „Hochpushen“ liege an anderen – nicht an der Gemeinde. Im Übrigen sei Peiting derjenige unter den fünf größeren Orten des Landkreises Weilheim-Schongau, der den niedrigsten Bodenrichtwert habe. In Peißenberg seien es 800 Euro. In Weilheim und Penzberg ist die Tausender-Marke bereits gerissen worden.



Norbert Merk (CSU) hielt es anders als Christian Lory für richtig, wenn die Erschließungskosten „ganz nüchtern“ auf den Basispreis draufkommen. Freilich sei die Entwicklung dramatisch. So eine Immobilie könne nur noch derjenige finanzieren, „der in doppelter Generation von beiden Elternteilen was erbt“, griff Merk zu drastischen Worten.



Wer von der Gemeinde für ein Grundstück mit 600 Quadratmetern im Bachfeld den Zuschlag bekommt, der muss also 360.000 Euro dafür bezahlen – ohne Erschließung. Auf dem privaten Markt ist der Preise noch höher. Aber das Beispiel der Doppelhaushälften mit dem Bauträgermodell an der Drosselstraße hat auch gezeigt: Bei Heimischen sind Einfamilienhäuser trotz der Preisentwicklung viel mehr gefragt als Doppelhaushälften.