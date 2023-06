600 Jahre Industriegeschichte beim 30. Mühlentag in Schwabsoien

Von: Oliver Sommer

Interessantes unter blauem Himmel: Dass die alte Technik noch immer nichts von ihrer Faszination verloren hat, bewiesen die zahlreichen Gäste beim inzwischen 30. Mühlentag. © Sommer

Schwabsoien – Der Pfingstmontag steht in Schwabsoien immer im Zeichen der Mühlen, die die Schönach antreibt – Kunstmühlen, wo Stein zu Gips gemahlen wird, Getreidemühlen, Mühlen, die schwere Schmiedehämmer in Gang setzen und Mühlen, die Strom produzieren. Dabei richtet sich das Augenmerk immer auch auf die Industrie­geschichte, wo heuer beim Thema Getreideernte neue Mosaiksteine zu sehen waren.

In ein paar Wochen wird man sie wieder zuhauf sehen, jene großen Erntemaschinen, die Getreide und Mais ernten und hinten nur noch das Streu auswerfen. Um wie viel schwerer hatten es die Bauern da noch vor 50 oder 60 Jahren: Mit ein paar Dutzend PS unter der Haube des „Dieselrosses“ ging es aufs Feld, um die Ernte einzubringen. Zurück am Hof dann wurde aus dem Traktor dann mit Hilfe eines Treibriemens eine stationäre Antriebsquelle, die die „hochmoderne“ Dreschmaschine in Bewegung versetzte um die „Spreu vom Weizen zu trennen“, wie man heute so schön sagt. So zu sehen am vergangenen Montag vor der Getreidemühle Pröbstl.



Schon immer war Deutschland, wenn es um die Landwirtschaft ging, sehr innovativ und findige Ingenieure nutzten von jeher auch das Wasser, um sich die Arbeit zu erleichtern. Standen an der Mühle der Familie Pröbstl die Zeugnisse einer bald 80- oder 90-jährigen Industriegeschichte in Form von Ackerschleppern, Traktoren und Zugfahrzeugen sowie damaliger Erntemaschinen, kann Schwabsoien mit Zeugnissen einer über 600-jährigen Industriegeschichte aufwarten, wo das Wasserrad die schweren Hämmer antrieb, mit deren Hilfe die Schmiede aus dem Eisen Werkzeuge formten für die Land- und Forstwirte und das Wasser einst auch den Blasebalg antrieb, der in der Esse für die richtige Glut sorgte. Und in der Kunstmühle einige Meter stromabwärts wurde die Grundlage für die kunstvollen Stuckverzierungen unserer Kirchen hergestellt und der Stein zu Gips gemahlen.



Mühlentag in Schwabsoien: „Perlenkette“ entlang der Schönach

Wie auf einer Perlenkette reihen sich die Mühlen in Schwabsoien entlang der Schönach und passend zum Thema finden sich auch Menschen, die die Geschichte erklären und teilweise wieder in Gang bringen. Nachdem die Wasserversorgung der Schmiedehämmer gerade erneuert wird, mussten die Besucher dem Schmied bei seinem Werk am Ambos zusehen, wo noch mit Muskelkraft das glutrote Eisen bearbeitet wurde.



Ein paar Meter weiter erklärte der Deichelbohrer, wie man mit geschmiedeten Bohrern aus langen Bäumen Rohre herstellte, mit deren Hilfe und der des Wasserdrucks das Wasser selbst über viele Höhenmeter nach Sachsenried gepumpt und transportiert wurde. Technik, die noch immer nichts von ihrer Faszination verloren hat.



Nicht zu vergessen, die zahlreichen Verpflegungsstände und Kunsthandwerker, die ihre Produkte am Mühlenladen oder an den eigenen Ständen anboten, Gemaltes, Gezeichnetes oder Geschmiedetes und Gedrechseltes. Am Kutschenmuseum, wo man einen Blick auf eine automobillose Vergangenheit werfen konnte, spielte die Musikkapelle Schwabsoien auf, die mit dem kleinen Gespenst Willi, das an den Schönnachquellen lebt, eine putzige Kindergeschichte auf den Weg gebracht hat.