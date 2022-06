75 Jahre VHS Schongau

Da lernt auch der Bürgermeister dazu: Falk Sluyterman (vorne) und Kreisheimatpfleger Dr. des. Jürgen Erhard mit einer Nachbildung der Schongauer Pavese. © Schorer

Schongau – 75 Jahre VHS in Schongau: Anlässlich dieses Jubiläums stieg am Donnerstagabend eine Feierstunde im Ballenhaus. Schaute Bürgermeister Falk Sluyterman auf die Geschichte dieses Dreivierteljahrhunderts zurück, spannte Kreisheimatpfleger Dr. des. Jürgen Erhard die Verbindung zwischen einer noch weiter zurückliegenden Vergangenheit und der Gegenwart. Sein Vortrag war deutlich knackiger als der Titel: „Alles nur Spielerei? Darstellungen des Mittelalters in Freizeitaktivitäten und Unterhaltungsindustrie mit besonderem Blick auf die Schongauer Pavese“.

Zusammenschluss zum Verbund der Volkshochschulen im Pfaffenwinkel, Zertifizierung, Pandemie – an Herausforderungen bestand für sie und ihre Mitstreiterinnen im VHS-Team Birgit Groba-Gottwald, Undine Ammann und Roswitha Eimer zuletzt kein Mangel, schilderte Leiterin Ursula Diesch. Doch gemeinsam habe alles prima geklappt. Die Ausstellung zum Fotowettbewerb „Heimaten“ ist derzeit im Rathaus zu besichtigen. Kunst, Kultur, Kreativität – „ganz zentrale Bestandteile unseres Angebots“, so Diesch.



Anfänge 1946

Bürgermeister Falk Sluyterman erinnerte an die Anfänge der VHS Schongau 1946, als der damalige Schongauer Landrat Franz Josef Strauß und Dr. Sigfrid Hofmann die Entwicklung anstießen. „Bemerkenswert, dass man in dieser Zeit ans stete Lernen dachte“, fand das Stadtoberhaupt. Neben dem körperlichen Hunger habe es wohl auch einen großen Wissensdurst gegeben. Der ursprünglich angepeilte Start am 1. September 1946 war zwar nicht zu realisieren, im Mai 1947 ging es aber mit zehn Dozenten los. Die finanzielle Trägerschaft teilten sich Stadt und Kreis Schongau je zur Hälfte, der Unterricht fand abends im vormaligen Hitlerjugendheim, der heutigen Bücherei am Münztor statt, nachdem dort tagsüber die Stunden der Verbandsberufsschule abgehalten wurden. Die VHS sei schnell zur Keimzelle des kulturellen Lebens in der Stadt geworden, schilderte Sluyterman, aus ihr gingen der Chor und die Musikschule der Stadt hervor.



Dass die Volkshochschulen vermehrt Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Diversität und Demokratiebildung in der Vordergrund rücken wollen, begrüßte Sluyterman: „ein lernendes System und eine kontinuierliche Zukunftswerkstatt“.



Mit einem Gedankenspiel startete Kreisheimatpfleger Erhard seinen Vortrag: „Denken Sie an drei Begriffe, die Sie mit Mittelalter in Verbindung bringen“. Schon anhand der drei häufigen Ergebnisse „Burg“, „Ritter“ und „Wikinger“ wurde klar, dass das heutige Bild stark von Stereotypen geprägt ist, die sich beispielsweise in Spielzeug, Schauspielen und PC-Spielen niederschlagen sowie wiederum weiterhin von diesen geprägt werden.



Das Mittelalter und Vorstellungen davon, teils großzügig durch Fantasy-Elemente angereichert, begleiten unser modernes Leben, fasste Erhard zusammen. Dabei werde vieles stark vereinfacht oder schlicht nicht korrekt dargestellt: die dominante Rolle des europäischen Mittelalters in unseren Vorstellungen, das Emporheben von Kampf und Abenteuer, der übertriebene Stellenwert von Männlichkeit, die Kluft zwischen Gut und Böse ohne Abstufungen, der Fokus auf den Adel gegenüber dem Klerus oder gar der einfachen Bevölkerung. Dem sei zunächst kein Vorwurf zu machen, doch ab welchem Punkt werden Projektionen problematisch?



Problematisches Geschichtsbild? Beispiel Schongauer Pavese

Als Beispiel zog er die Schongauer Pavese, im Original ein erhaltenes Schild aus dem 15. Jahrhundert mit Schongauer Stadtwappen, heran. Aufgrund seiner äußeren Merkmale – dem Adler, der Farbgebung, den bayerischen Rauten – werden digitale oder handwerkliche Nachbildungen in Onlinespielen und Reenactment-Veranstaltungen, beispielsweise in Tschechien und Polen, gerne dann verwendet, wenn es um das Kenntlichmachen eines eindeutigen Gegners, oftmals „der Deutschen“ geht.



Deren Rolle dabei sei zweifelhaft. Die Helden kämpfen in bisweilen nationalistisch bzw. propagandistisch angefärbten Handlungssträngen „gegen das, was heute Deutschland ist“. Wer hier gut und wer böse ist – das soll sich mittels des Schongauer Wappens erschließen. „Und das, obwohl wohl nie Schongauer Aufgebote außerhalb Schongaus gekämpft haben.“ Erhards Wunsch: „Vielleicht löst mein Vortrag den ein oder anderen Gedanken aus.“ So, wie es auch Auftrag der VHS ist.