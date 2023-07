87 Abiturienten am Welfen-Gymnasium Schongau verabschiedet

Von: Manfred Ellenberger

Traumnote 1,0: Helena Esper (links) und Moritz Lederle (rechts) erhielten von Stephanie Wolter (Mitte) den Preis der Frank Hirschvogel Stiftung. © Ellenberger

Schongau – „Man kann die Frage nach der Qualität eures Jahrgangs mit einem klaren ‚sehr gut‘ beantworten“, lobte Bernhard O’Connor, Schulleiter des WGS, am Freitag in der vollbesetzten Aula die 87 Abiturienten.

Obwohl ihm die erste Seite seines Redeskripts fehlte, hatte er die „sehr gute Bilanz“ parat: Von 122 Schülern, die 2015 ans WGS gekommen waren, haben nun über 70 Prozent den Weg bis zum Ende geschafft. Von diesen erreichten 29 einen besseren Notendurchschnitt als 2,0 und 18 einen Schnitt von 1,5 oder besser. Gesamtnotendurchschnitt: 2,15.

Blättere man die Jahresberichte durch, erkenne man schnell „wie engagiert Sie sich in vielen Bereichen über den Unterricht hinaus eingebracht haben“. Und das trotz vielen Einschränkungen aufgrund der Pandemie.



Eine tolle Zeit wünschte Bürgermeister Falk Sluyterman, ehe die nächsten Etappen anstehen. Kreiskämmerer Norbert Merk, selbst einmal WGS-Abiturient, beglückwünschte stellvertretend für Landrätin Andrea Jochner-Weiß zum „bisher wichtigsten persönlichen Erfolg“. Konfuzius habe festgestellt, dass „sich oft verändern muss“, wer ständig glücklich sein möchte. Diese Herausforderung gelte es im positiven Sinne anzunehmen. Echte Bereicherung erfahre man in der Gemeinschaft und im Ehrenamt. Dann stehe „das Glück des Tüchtigen“ zur Seite.



Hernach outeten die Kursleiterinnen Chemie und Deutsch Melanie Bader und Simone Kreibich sich als „echte Fans“ der Absolventen. Ihre Mission sei es, alle davon zu überzeugen, „dass Ihr besser seid, als Ihr euch selbst seht“. Mit dem selbstgewählten Motto „CABIno Royale – um jeden Punkt gepokert“ waren sie nicht einverstanden. In Anbetracht der erbrachten Leistungen könne von „Pokern“ keine Rede sein.

„Die wahren Götter verlassen den Olymp“

„ABIkropolis – die Götter verlassen den Olymp“ passe viel besser. Nachdem aber die Weilheimer bereits diesen Spruch verwendeten, müsse es in Schongau heißen; „Die wahren Götter verlassen den Olymp“.



Die Vorsitzende des Elternbeirats Monika Weidlich sagte in Bezug auf „G8 und Corona“, dass es mitunter „ein steiniger Weg“ gewesen sei. „Nun entscheidet ihr künftig selbst, was wichtig für euch ist.“



Ganz am Ende der offiziellen Verabschiedung setzten die vier Abiturienten Sophia Gottwald, Annalena Karl, Hannah Pupeter und Paul Mattern gemeinsam den Schlusspunkt bei den Rednern. Sie erinnerten sowohl an die gemeinsamen Anfänge am Gymnasium und an viele Erlebnisse. Aber sie stellten auch Fragen: „Hat die Gesellschaft einen Auftrag für uns?“ und „Was erwartet sie von uns?“.



Angesichts der aktuellen politischen Lage falle es schwer, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Jahrzehnte scheinbarer Stabilität seien durch den Krieg in Europa über den Haufen geworfen worden. Das globale Klima verändere sich mit Auswirkungen, die man schon jetzt zu spüren bekomme, und ein weltweit zunehmender Nationalismus mache sich breit. Und sie sinnierten, ob es überhaupt einmal ideale Voraussetzungen für einen Start gegeben hat: Die Großeltern lebten in der Nachkriegszeit und auch bei den Eltern sei die politische Lage nicht so entspannt gewesen, wie es heute scheint. Dennoch habe es sich noch keine Generation nehmen lassen, positiv in Richtung Zukunft zu blicken. Auf ihrem Weg zum Abitur sei niemand ganz allein gewesen, sondern der Jahrgang habe Lehrer an seiner Seite gehabt. „Ihr habt das Abitur geschafft, seid stolz auf euch“ sagte Schülersprecher Paul Mattern.

Der Abi-Jahrgang 2023 und seine Preisträger

Elias Baldauf, Xaver Barnsteiner (Fördervereinspreis Mathematik), Magdalena Bauer, Vincent Bayer, Alisia Beer (Buchpreis sehr guter Abischnitt), Melanie Berchtold, Selina Blank, Boglarka Boruzs, Vincent Braun, Matthias Buchholz, Luna Daniek (Sozialpreis für besonderes Engagement), Kerem Degirmenci, Sina Eckert, Amelie Endhart (Bestes Englischabi), Helena Esper (1,0; Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Analina Etemi, Stefan Fetschele, Tobias Fiedler, Roman Frühholz, Raphaela Gögler, Sophia Gottwald (Sozialpreis für besonderes Engagement; Buchpreis Courage Coach), Lilly Gropper (Bestes Französischabi), Ann-Kathrin Guckel, Pius Haarnagell, Emilia Hark, Lena Haschke, Laura Hefele, Kristina Heiland, Luca Hoffmann, Luisa Holzheu (Fördervereinspreis Ethik), Lisa Ihsen (Buchpreis sehr guter Abischnitt; Bestes Bioabi), Emirhan Isilak, Lea Jeckle (Buchpreis sehr guter Abischnitt), Daniel Jung, Annalena Karl (Sozialpreis für besonderes Engagement), Burhan Kaydin, Finn Kempf, Samuel Keßler, Dominik Kießlich, Franziska Knappich (Fördervereinspreis Sport), Magdalena Knappich, Christoph Konrad, Soraya Kopov, Stefan Kühme, Judith Lassak, Moritz Lederle (1,0), Widad Maaz, Maximilian Malley, Patrizia Marino, Paul Mattern (Sozialpreis für besonderes Engagement; Fördervereinspreis Informatik), Paul Mohorn, Nepomuk Mühl­egger (Sozialpreis für besonderes Engagement), Rovena Mustafa, Annalisa Pelzl, Johannes Pfleger, Lukas Pledl, Sabrina Pögl, Sina Popp (Fördervereinspreis Kunst), Niklas Preisinger, Hannah Pupeter (Bestes Deutschabi), Lea Reiser, Carina Resch (Buchpreis Courage Coach), Andrea Rößle, Martin Rudolph, Elias Sadoune, Paula Schindele (Fördervereinspreis Geschichte; Preis Deutsche Physikalische Gesellschaft), Helena Schleich, Valentin Schleich (Preis Deutsche Physikalische Gesellschaft; Preis der Deutschen Mathematikervereinigung), Fabian Schwarz, Felix Stadtmüller, Bastian Staltmeier, Georg Starker, Paulina Stork (Fördervereinspreis Englisch), Felix Strommer (Bester Schüler Latein), Diana Tekutschev, Annika Teuchert, Alessia Tholen, Marlene Veh, Katharina Völkle, Jana Waibl, Ricarda Weber, Aileen Weidlich, Emilie Weirauch, Lara Wiltschka, Jonas Witter, Moritz Zöller, Samuel Zwicknagl (Fördervereinspreis Englisch)