875 Jahre: Steingaden feiert Gründungsjubiläum seines Klosters

Von: Oliver Sommer

Bischof Dr. Bertram Meier zelebrierte den Festgottesdienst zur 875-Jahrfeier des Steingadener Klosters. © Oliver Sommer

Steingaden – Zum Höhepunkt der 875-Jahrfeier des Steingadener Prämonstratenserklosters hat der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier einen Festgottesdienst zelebriert. Gemeinsam mit dem Pfarrer des Welfenmünsters, Pater Petrus Adrian, feierte der Bischof am Namenstag des Ordensgründers Norbert von Xanten die Messe und erinnerte an die Herausforderung, ein Christ zu sein. Unter anderem zitierte Dr. Bertram Meier den evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der für seinen Glauben in den Tod ging, und forderte die Menschen auf, gemeinsam auf dem Weg des Glaubens zu bleiben.

Jesus nachzufolgen, befand Bischof Bertram Meier, gehe nicht nur mit zuschauen. „Ich sage es ihnen schon jetzt“, begann Meier seine Predigt, „das kann anstrengend und ungemütlich werden“. Und merkte an, dass die Steingadener sich ein anspruchsvolles Evangelium ausgesucht hätten, doch es treffe jedes Jahr am 6. Juni zu. Dieses Jahr fiel der Gedenktag für den heiligen Norbert noch dazu auf den Pfingstmontag, so Bischof Bertram Meier weiter, der an diesem Tag vor zwei Jahren, vor einer ebenso gut gefüllten Kirche, zum Bischof geweiht worden war. Nicht zuletzt deshalb hatte er auch die Einladung angenommen, das Gründungsjubiläum des Klosters mitzufeiern.

Vor 875 Jahren hatte Welf VI. das Kloster zu Ehren des heiligen Norbert gegründet. Drei Tage lang hatte die Gemeinde Steingaden gefeiert und am Fest­abend an den Gönner des Welfenmünsters erinnert. Im Theaterspiel „Welf“, wird die Geschichte des Adelsgeschlechts nacherzählt und die Erinnerung an die Klostergründung lebendig gehalten.



Im Grußwort, das sich Pater Petrus Adrian und der Bürgermeister Max Bertl geteilt hatten, ging es bereits um den Weg der Christen und die Frage, wo Steingaden aktuell stehe. Und da sei man auf einem guten Weg, resümierte Pater Adrian, gingen doch die kirchliche und die weltliche Gemeinde gemeinsam den Weg.

Im Jahre 1176 geweiht, wurde das Kloster mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. In der Kirche, die ein Zentrum für Kultur und Bildung war – unter anderem wurden hier auch die Bauernkinder unterrichtet – vereinigen sich die Baustile des Barock und des Rokoko; im klostereigenen Spital wurde Kranken geholfen und Medizin hergestellt.



Einen Weg, das Christentum, den man nicht verlassen sollte, wie Bischof Bertram Meier die Gottesdienstbesucher aufforderte. Die Aussage „Christentum bedeutet Entscheidung“, stammt von Dietrich Bonhoeffer. Und könnte so auch, meinte der Bischof, vom hl. Norbert stammen, „jedenfalls hat er danach gelebt“.



Erst recht müsse man sich heute, „in unserer delikaten Zeit“ rechtfertigen, wenn man bewusst in der Kirche bleibe, sehe sich sogar massiver Kritik gegenüber. Doch man dürfe die Menschen für ihre Entscheidungen nicht pauschal verurteilen. Meier: „Sippenhaft ist unzulässig und in der Kirche darf es sie erst recht nicht geben“. Die Entscheidung für die Kirche aber, müsse immer wieder erneuert werden, so Meier. Nur so bleibe der Glaube, bleibe die persönliche Beziehung zu Christus lebendig.



Weiter nach Rom

Hatte das Bläserensemble des Welfenmünsters zusammen mit dem Kirchenchor für einen stimmungsvollen Einzug der Geistlichkeit, neben Pater Adrian und dem Bischof auch der Prodekan Martin Weber, gesorgt und den Gottesdienst umrahmt, stimmte die Musikkapelle aus Schabs in Südtirol den Bischof auf seinen weiteren Weg ein. Nach einer Station in Assisi wollte Dr. Bertram Meier noch die deutsche Gemeinde in Rom besuchen.