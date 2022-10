Abriss eines alten Hofes an der Füssener Straße in Peiting

Von: Johannes Jais

Das Gebäude auf der Hofstelle an der Füssener Straße wird abgerissen. Dort entstehen drei Wohnhäuser. © Jais

Peiting – Der schlichte Staketenzaun am Sockel passt zum ländlichen Charakter, das Haus samt Wiederkehr ist typisch für eine alte Hofstelle, der große Garten ist gepflegt, und an der „Hochfahrt“ zur Tenne fällt sofort der üppige Blumenschmuck auf: So zeigt sich derzeit das Anwesen an der Füssener Straße 20 in Peiting. Aber dieser Anblick wird nicht mehr lange währen.

Denn die Hofstelle wird mitsamt dem Stadel hinter der Hochfahrt abgerissen. Errichtet werden stattdessen drei Wohnhäuser. Und dazu noch eine Maschinenhalle, die 20 Meter lang und zwölf Meter breit ist. Aber in der Höhe bleibt sie niedriger als die Wohnhäuser.



Für dieses Vorhaben wurde ein Antrag auf Vorbescheid eingereicht, der in der letzten Sitzung des Peitinger Bau- und Umweltausschusses beraten wurde. Bettina Maeße von der Bauverwaltung im Rathaus erklärte, aus baurechtlicher Sicht spreche nichts dagegen. Das Grundstück befinde sich im Innenbereich. Mit dem Landratsamt habe man Rücksprache genommen.



Allgemein hieß es im Gremium, es sei zu begrüßen, wenn weiterer Wohnraum geschaffen werde. Dem Antrag wurde zugestimmt.