Abschied bei Regens Wagner: Auf Gesamtleiter Achim Gerbig folgt Lars Heimke

„Herr Gerbig, du bist wunderbar“

Von Rasso Schorer schließen

Rottenbuch – „Wir haben etwas Kleines gewollt und etwas Großes bekommen“, erinnerte sich Stiftungsratsmitglied Sr. Antonia Stegmiller an jene Gespräche, die dazu führten, dass Achim Gerbig zu Regens Wagner wechselte. Als wie groß sich „das Große“ seit dem Start für Regens Wagner 2010 in Rottenbuch erweisen würde, das wurde nun deutlich, als Achim Gerbig sich nach 13 Jahren in den Ruhestand verabschiedete. Er übergibt die Gesamtleitung an Lars Heimke.

Er habe diesem jetzigen neuen Kapitel, vom Aktiv- zum Passivposten, nicht entgegen gefiebert, räumte Gerbig ein. „Die letzten Wochen waren gefühlsmäßig nicht schön.“ Regens Wagner Rottenbuch sei zu „meinem Universum“ geworden, zu „meinem Leben“.



Das klang betrüblich, erst recht, als Gerbig erklärte: Er sei „zum Arbeiten zu alt und zum Sterben zu jung“. Dann aber ein Lächeln: „Zum Reisen genau richtig“. Das Zitat stamme von einem Wohnmobil, das er einmal in Rottenbuch sah und auch er habe sich eines zugelegt, gibt es also durchaus Pläne für die Zukunft. Auch die Zeit für ein E-Bike sei nun reif.



Dass ihm das loslassen schwer fällt, begründete Gerbig auch damit, dass seine 2010 für das Jahr 2023 aufgestellte Vision noch nicht verwirklicht sei. Mit renovierten beruflichen Schulen, einer neuen Förderschule und einem neuen Campus habe er sich verabschieden wollen. Doch manches zog sich in die Länge, dazu kam der verheerende Großbrand 2018. Trotzdem stellt Gerbig sich selbst das Zeugnis aus: „Es ist doch schon was passiert“.



Einige Wegbegleiter bestätigten das gerne. Mehr noch: Sie lobten Verdienste und Charakter des scheidenden Gesamtleiters in höchsten Tönen.



Stiftungsvorstand Pfarrer Rainer Remmele sprach von einer gestandenen Persönlichkeit. Sorgfältig, pflichtbewusst, kompetent, so sei Gerbig. Vor allem aber zeichne ihn seine Art aus, sich für Menschen zu interessieren und sich ihnen mit wachen Sinnen zuzuwenden.



Ein Schlagwort, das immer wieder fiel, war „Lösungen“. Diese zu finden, darin sei Gerbig unschlagbar gut. Hindernisse habe er aus dem Weg geschafft, den Blick aufs Wichtige behalten, hieß es. Statt zu fordern, schaue er, welche eigenen Ressourcen weiterhelfen können, lobte Remmele. Fachakademie, Berufsfachschule, Internat, Don-Bosco-Schule, Heilpädagogische Tagesstätte, Heilpädagogisches Wohnen, Förderstätten, Offene Hilfen, Wohnen für junge Erwachsene, Kinderhaus St. Hedwig, Hauswirtschaft, Technischer Dienst, Verwaltung – sie alle bedankten sich für unermüdlichen Einsatz, warmherziges und unverkrampftes Miteinander,



„Probleme lösen“

„Probleme machen uns andere von oben, wir können sie vor Ort lösen“, sagte Gerbig. Seinerzeit beim Vorstellungsgespräch habe er sich vorgenommen, bei Regens Wagner Rottenbuch eine Kultur der offenen Türen zu pflegen.



Ihre große Bewunderung sprach Dr. Nora Schmidt, Leiterin der Abteilung für Soziale Angelegenheiten im Landratsamt, die in Stellvertretung für Landrätin Andrea Jochner-Weiß gekommen war, aus. Regens Wagner sei wertvoll für die ganze Gesellschaft im Landkreis und habe einen enormen Stellenwert erlangt. Er sei froh, dass die „humanitäre Großmacht“ vor 13 Jahren ihr Lager hier aufschlug, erklärte auch Rottenbuchs Bürgermeister Markus Bader. „Du hast es gut gemacht“, fasste Sr. Gerda Friedel, Provinzrätin der Dillinger Franziskanerinnen und Stiftungsratsvorsitzende, zusammen. „Du warst das Gesicht von Regens Wagner Rottenbuch.“



Ein Gesicht, das nun in den Vordergrund rücken wird, ist das Lars Heimkes. Der bisherige Stellvertreter ist ab 1. März Nachfolger Gerbigs. „Eine andere Generation, ein anderer Charakter, andere Ideen“, so der scheidende Gesamtleiter in Richtung des künftigen. „Du wirst deinen Weg machen.“



Heimke selbst skizzierte den Fachkräftemangel und die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs als prägende Rahmenbedingungen der nächsten Jahre. Es gelte, schwierigen Zeiten mit Entscheidungen und Taten zu begegnen.