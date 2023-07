Abschlussfeier bei der Pfaffenwinkel Realschule Schongau

Von: Rasso Schorer

Die Jahrgangsbesten der Pfaffenwinkel Realschule: Fabian Feustle, Magdalena Schilcher, Gabriele Meier von der Hirschvogel Stiftung, Johanna Anderl, Lukas Birk und Schulleiter Armin Eder (v. links). © Kindlmann

Schongau – Alle 104 Schüler der Pfaffenwinkel Realschule Schongau haben den Mittleren Bildungsabschluss geschafft.

In einer Feier mit 480 Gästen in der Lechsporthalle bekamen sie am Freitagabend ihre Zeugnisse überreicht, klassenweise von ihren Klassenlehrern. So wenige Schüler der Abschlussklasse waren es vor 27 Jahren, da waren es 85. Insgesamt werden an der Pfaffenwinkel Realschule 750 Schülerinnen und Schüler in 31 Klassen unterrichtet.

Für Schulleiter Armin Eder ist jede Verabschiedung von Schülerinnen und Schülern immer ein einmaliges Erlebnis. „Und zugleich der Höhepunkt für mich als Schulleiter“. Zu sehen, wie aus den kleinen Wuzele so geniale junge Frauen und stattliche Männer geworden sind, mache ihn als Schulleiter glücklich und stolz.



Ja und wenn von den 104 Schülerinnen und Schüler fast ein Viertel eine „1“ vor dem Komma hat, schlussfolgere sich die Aussage, „Qualität, statt Quantität“. Armin Eder: „Ihr habt viele Alleinstellungsmerkmale, nicht nur die Qualitäten“.



Der Schulleiter erinnerte rückblickend an den Kampf um die zweite Schulküche mit dem Sachaufwandsträger, weil die Kapazitäten mit nur einer Küche ausgeschöpft waren, an den Abschlussball im März im Mondeon und an das Skilager mit Hindernissen auf dem Oberstdorfer Fellhorn sowie an den Besuch der Patenkinder in Südafrika.



Großes Lob bekam das gesamte Lehrerkollegium, dem es gelungen sei die Schüler wie gewohnt gut auf die Reifeprüfung vorzubereiten. Dank auch an Eders Stellvertreterin Ulrike Knittel, Sekretärin Brigitte Leis und auch Dank den Eltern, „die uns unterstützt haben“.



Zweite Bürgermeisterin Daniela Puzzovio übermittelte die Grüße des ersten Bürgermeisters. Zu den Episoden, die Eder erzählte, sagte Puzzovio „solche Geschichten hätte ich auch gerne gehabt“. An die Schulabgänger gewandt meinte sie „ihr könnte sehr stolz auf die Mittlere Reife sein“. Und sie fügte an weiter zu lernen. „Bleiben Sie neugierig“. Man lerne auf der Realschule was praktisch sei und was auch Spaß mache.



Die Grußworte des Landratsamtes, dem Sachaufwandsträger, übermittelte Matthias Brugger. Er wolle als erstes „die lieben Schülerinnen und Schüler loben, denn es sei „eine wahnsinnige Leistung“, was sie in den letzten Jahren, aber vor allem in den letzten Wochen für das große Finale geleistet hätten. Er erinnerte an einen Satz von Georg Friedrich Händel, dem das Zitat zugeschrieben wurde: „Man muss lernen, was zu lernen ist, und seinen eigenen Weg gehen“. Er finde, das passe hervorragend zum Anlass der Feier. Dieses „Lernen was zu Lernen ist“ verstehe er als lange Reise.



Elternbeiratsvorsitzender Harald Pötz sagte, wegen Corona und dem damit verbundenen Home Office sowie der Energiekrise und der Lebensmittelteuerung hätten es die Schüler nicht leicht gehabt. Dennoch seien die Noten ok. Am Ende seiner Rede empfahl er: „Feiert schön und lasst es krachen“.



Schülersprecherin Magdalena Schilcher meinte in ihrer Rede, das Leben sei wie eine Pusteblume. Schade, dass die Schulzeit vorbei ist. Sie dankte der Schulleitung, den Lehrern, aber vor allem den Eltern,, „die uns alle unterstützt haben“.



Für die musikalische Begleitung sorgten Moritz Schmid, Alicia Fischer, Felix Kammerer und Miriam Faisal mit Unterstützung der „Fachschaft Musik“.



Der Schulleiter sagte schließlich Lehrern, Schülern und Eltern ein besonderes Dankeschön. Allen wünschte er „Gottes Segen und alles Gute“. Zudem wolle er den Schülern für deren Einzigartigkeit danken. Mit der Bayernhymne wurden alle schließlich verabschiedet.



Die Besten wurden mit Preisen der Firma Hirschvogel und der Firma ept sowie von Lebensmittel Resch und dem Autohaus Hintermeyer beglückt. Gabriele Meier, Frank Hirschvogel Stiftung und Patricia Schmid, ept, überreichten die Preise. Die Sparkasse Oberland zusammen mit der Raiffeisenbank spendierten den Sektempfang.

Der Abschlussjahrgang 2023

Larissa Adelmayer, Johanna Anderl (zweitbestes Ergebnis Abschlussprüfung mit 1,25; bestes Ergebnis sprachlicher Zweig mit 1,27), Ivan Bakula, Dustin Barlag, Leon Befort, Laura Berchtold, Tim Berkmüller, Michael Bernert, Lucy Biereder, Lukas Birk (bestes Ergebnis vollständige Abschlussprüfung mit 1,18; bestes Ergebnis technischer Zweig), Lena Blinka, Maria Braunegger, Simon Breidenbach, Rumeysa Cicek, Alperen Degirmenci, Timo Dominka, Amelie Doubrawa, Luis Eiband, Maryam Faisal, Andrea Fendt, Fabian Feustle (zweitbestes Ergebnis Abschlussprüfung mit 1,25), Jonas Fischer, Laura Frieß, Lina Fritzen, Romy Gaiser, Julian Göbel, Raphael Götz, Valentina Graser, Theresa Greiner, Maya Grimm, Louis Haager, Felicitas Hauke, Michael Heidrich, Lukas Heinrich, Nina Hentschel, Tim Herrmann, Helena Hindelang, Emilia Huber, Emma Jäger, Paula Janetzky, Lisa-Marie Joksch, Felix Kammerer, Mariella Kara, Matthias Kastenmüller, Alina Klein, Michael Knittel, Elias Kramer, Marisa Kranz, Tim Kreb, Marina Luchsbacher, Isabella Mack, Alexander Malz, Linus Mann, Cosimo Paolo Marino, Franziska Müller (bestes Ergebnis im kaufmännischen Zweig mit 1,42), Anne Münsterer (bestes Ergebnis im hauswirtschaftlichen Zweig mit 1,33), Shafiqullah Najafi, Ferdinand Nebel, Jonathan Neumaier, Kilian Niedermeyr, Nick Ostler, Tobias Pantke, Carlotta Prestien, Lotta Pupeter, Luca Rauch, Roman Ribbeheger, Nicolai Richtmann, Lena Riedl, Maximilian Rippel, Theresa Rößle, Magdalena Schilcher (zweitbestes Ergebnis Abschlussprüfung mit 1,25; bestes Ergebnis sprachlicher Zweig mit 1,27), Paulina Schmid, Anna Schuster, Isabelle Schwab, Leon Schwarz, Leonie Simbeck, Antonia Sliwa, Valentina Sonn, Samuel Spieß, Luis Sporer, Lydia Taffertshofer, Sarah Van Denzen, Benedikt Vollmair, Korbinian Vollmair, Rafael Weiher, Lena Wiechmann, Marlene Witter, Leo Wollschläger, Lucia Wörnzhofer, Leo Würzle, Magnus Zaja, Elias Zidek, Jonas Zillenbiehler

Walter Kindlmann