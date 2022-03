Fahrrad künftig drin oder draußen am Bahnhof in Schongau

Von: Rasso Schorer

Die Fläche nördlich des Bahnhofsgebäudes wird gepflastert und eine unüberdachte Radabstellanlage mit 61 Plätzen angebracht. © Neumann

Schongau – Mit dem Fahrrad zum Gleis, von da aus mit dem Zug weiter – für die Umsetzung des Radwegekonzepts sind Maßnahmen unter dem Schlagwort Bike & Ride ein wichtiger Bestandteil. Und sie helfen dabei, den Bahnhof in seinem nach wie vor eher unansehnlichen Dasein aufzuwerten. Nun sind weitere Details zur geplanten Radabstellanlage und zu den Sammelschließanlagen bekannt.

Jahrelange Ausdauer im Dialog mit der Bahn mussten die Stadt und ihre zuständigen Gremien aufbringen (wir berichteten), jetzt ist der nächste Schritt geschafft. Er besteht aus zwei Bestandteilen.



Am Vorplatz nördlich des Bahnhofsgebäudes kann eine Radabstellanlage mit voraussichtlich 61 Plätzen errichtet werden, ähnlich denen beim Schulzentrum und im Forchet, schilderte Martin Blockhaus vom Stadtbauamt. Ein Manko allerdings: Weil die Sicht auf Gleise und Stellwerk frei bleiben muss, werden die Räder unüberdacht im Freien stehen. Dabei wäre ein solches Dach wünschenswert gewesen, schloss sich Bettina Buresch (Grüne) dem Bedauern Ilona Böses (SPD) an, dass in eineinhalb Jahren voller Gespräche „mit Berlin“ nichts zufriedenstellenderes herausgekommen war.

Radabstellanlage und Sammelschließanlagen am Bahnhof in Schongau

Sicherer und damit für Eigentümer hochpreisiger Fahrräder interessant sind Sammelschließanlagen; hier werden die Räder gegen Gebühr eingeschlossen. Eine solche doppelstöckige Anlage mit 36 Plätzen ersetzt die derzeitige Wellblechüberdachung südlich des Bahnhofsgebäudes. Weil ein Kabelzugschacht benötigt und der vorhandene Baumbestand berücksichtigt werden muss, gebe es keinen alternativen Standort, so Blockhaus.



Die aktuelle Abstellanlage wird durch eine gebührenpflichtige Sammelschließanlage ersetzt, die Mülltonnen sollen künftig nicht mehr im Freien stehen. © Neumann

Um Kosten zu sparen könnte auf seitliche Wände, Tor und Schließanlage verzichtet werden, davon rate das Stadtbauamt aber ab. Die blecherne Gebäudehülle erhält eine Antigraffitibeschichtung, der Boden wird auch hier gepflastert.



Die Nutzung der Sammelschließanlage und Bezahlung erfolgt für jeden Einzelnen in der Regel per App. Ein Euro Gebühr pro Tag, fünf pro Woche, zehn pro Monat und 60 bis 120 Euro fürs Jahresabo seien anderswo üblich, hatte Blockhaus in Erfahrung gebracht. Trotz Doppelstöckigkeit sei es gut möglich, ein Rad auch in der oberen Etage zu verstauen. „Das können auch Frauen bedienen.“



Die automatische Schließung samt Anschluss an ein Buchungsportal inklusive Wartung koste die Stadt jährlich rund 2.000 Euro, erklärte Blockhaus; für Radabstell- und Sammelschließanlage sind zusammen 130.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Allerdings sei von einer siebzigprozentigen Förderung auszugehen. Obwohl weder Radabstellanlage noch Sammelschließanlage auf städtischem Grund entstehen, liegt die Zuständigkeit für ihre Unterhalts- und Verkehrssicherung bei der Stadt.



Bahnhof Schongau: »Endlich wird‘s gut«

Der Bau- und Umweltausschuss befürwortete das Bauvorhaben am Dienstag einstimmig. „Endlich wird‘s gut“, fasste Böse die Entwicklung am Bahnhof zusammen. „Eine große Aufwertung für das Areal“, fand auch Kornelia Funke (CSU). Mit einem Bewilligungsbescheid zum Thema Fördermittel rechne er bis Ende März, stellte Blockhaus in Aussicht. Nach vier bis sechs Wochen Ausschreibung solle die Umsetzung „im Sommer bis Herbst erfolgen“.