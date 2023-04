„Aktion Leuchtturm“: Möbelspende für Familie in Not

Von: Rasso Schorer

Der vollbepackte Möbeltransporter machte sich auf den Weg, um einer Familie ihr Zuhause zu verschönern. Auf dem Bild (v. links): Bernd Jurgeleit, Christian Bernhard und Michael Rullik (MöbelCentrale), Herbert Baumer (Hoerbiger), Carina Beer (Rotary Club). © Hoerbiger

Landkreis – Gemeinsam Gutes tun und notleidende Menschen im Altlandkreis unterstützen: Dieses Ziel verfolgen Hoerbiger und der Rotary Club in ihrem Projekt „Leuchtturm“, das der Kreisbote/Lechkurier mitinitiiert hat. In Zusammenarbeit mit der MöbelCentrale Schongau konnte jetzt der Wunsch einer alleinerziehenden Mutter in Not erfüllt werden.

Durch die Spende von Möbeln bekommt ihr Zuhause eine Grundeinrichtung, die bislang gefehlt hat. Dazu gehören richtige Betten für die Kinder und ein Essplatz für gemeinsame Mahlzeiten.



Das Leuchtturmprojekt unterstützt benachteiligte Menschen in der Region Schongau. In diesem Jahr erreichte die Verantwortlichen der Hilferuf einer alleinerziehenden Mutter, die ihren vier Kindern eine gute Zukunft ermöglichen möchte. Das Leben der Familie ist durch verschiedene Ereignisse in Schieflage geraten, so dass sie auf Hilfe angewiesen ist.



Als Unternehmen mit starker Präsenz in Schongau liege es Hoerbiger am Herzen, sich in der Region sozial zu engagieren und Menschen in Not zu unterstützen. „Wir sind stolz darauf, dieser Familie gemeinsam mit dem Rotary Club in ihrer schwierigen Lebenslage helfen zu können“, sagt Herbert Baumer, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates bei der Übergabe der Spende.



Die alleinerziehende Mutter und ihre Kinder bekamen von der MöbelCentrale Schongau eine Grundeinrichtung für ihr Zuhause. Unter anderem Betten, Schränke, ein Schreibtisch mit Stuhl sowie ein vollausgestatteter Esstisch wurden zu der Familie geliefert und gemeinsam aufgebaut. Die MöbelCentrale beteiligte sich ebenfalls an der Spendenaktion und erließ ein Viertel des regulären Preises.



Dr. Philipp Wagner, Präsident des Rotary Club Schongau, und seine Nachfolgerin Carina Beer erzählen: „Bei der Auslieferung der Möbel spürten wir die tiefe Dankbarkeit der Familie. Bislang haben die Kinder auf alten Kasernenbetten geschlafen und es gab keinen Platz für ein gemeinsames Essen.“



Menschen geraten aus unterschiedlichsten Gründen unverschuldet in Not. Bereits mit etwas Unterstützung von außen lässt sich die Lebenssituation oft wieder verbessern. Der Kreisbote/Lechkurier, Hoerbiger und der Rotary Club appellieren weiterhin: „Wer jemanden aus der Region kennt oder von jemandem weiß, der dringend Unterstützung benötigt, sollte dieser Person von unserem Projekt erzählen. So können wir alle gemeinsam dazu beitragen, die Not unserer Mitmenschen zu lindern.“