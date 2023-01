Aktion Weihnachtstrucker „alle Mühe wert“

Von: Hans-Helmut Herold

Erik Dusel vom Johanniter Regionalverband Oberbayern (links) verabschiedete mit seinem Team der Johanniter Jugend und Hundestaffel die fünf Fahrer Ben Dobler, Florian Berchtenbreiter, Frank Ortmann, Christian Scherer (v. links) und Marcel Reintsch (vorne links). © Herold

Schwabbruck – Vier große Sattelzüge der Johanniter Weihnachtstrucker haben sich auch diesmal von Schwabbruck aus auf den Weg nach Bosnien gemacht. Mit dabei war zum 15. Mal Marcel Reintsch. Und auch diesmal lief vieles anders als gewohnt, ehe er an Silvester wieder zuhause ankam.

Wenige Tage bevor es auf große Fahrt ging, war Reintsch noch bis in die Schwarzwaldgegend unterwegs, um Pakete einzusammeln. Auch der V-Markt in Schongau war eine Anlaufstelle, um dort Spenden abzugeben (wir berichteten).



Weniger Pakete

Auch heuer sei so einiges anders als gewohnt, erklärte „Mutch“, so sein Name unter Truckern und Freunden, bevor es losging. „In diesem Jahr gibt es keinen großen Konvoi, sondern nur kleine.“



Überhaupt waren diesmal statt 60 vollbeladenen Lkw nur 30 auf der Straße. Waren es vor der Pandemie noch um die 45.000 Pakete, schrumpfte die Zahl jetzt um rund 20.000. Natürlich hat der Krieg in der Ukraine Spuren hinterlassen. Und auch im eigenen Land gibt es Not.



Rund elf bis zwölf Stunden bis zum Zollhof in Gradska, von dort aus führte der Weg für drei der Sattelzüge weiter nach Banja Luka, einer nahm den Weg nach Sanski Most. „Manchmal ist in dieser Gegend der Begriff ‚Weg‘ noch hoch gegriffen“, so Reintsch.



Große Dankbarkeit

Jeder der vier Sattelzüge aus Schwabbruck hatte um die 1.600 Geschenkpakete dabei, alle per Hand gestapelt. „Wenn man sieht, mit welcher Dankbarkeit die Menschen dort die Pakete entgegennehmen, hat sich alle Mühe gelohnt“, bestätigte Reintsch. „Ich hätte nie gedacht, dass die Firmen, die uns die Lkw kostenlos zur Verfügung stellen, auch in diesen für sie oft schweren Zeiten wieder so mitziehen“, richtete er seinen Dank an die Fa. Erwin Rettinger aus Peiting, Fa. Stefan Emter aus Altenstadt, Fa. Clemens Schreyer aus Rott am Inn und BTK Logistik von Albert Kraus aus Rosenheim.