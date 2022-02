Aktion zum Valentinstag für korrektes Parken in Schongau und Peiting

Von: Astrid Neumann

In Schongau überraschten Bürgermeister Falk Sluyterman und Anja Langer die Richtigparker in der Altstadt, wie hier Susanne Kühn (v. rechts). © Neumann

Schongau/Peiting – Seit vielen Jahren gehört die Valentinstags-Aktion des Zweckverbands Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland schon zur Tradition. Im ganzen Oberland werden an diesem Tag Rosen an Richtigparker verteilt. Auch in Schongau und Peiting war es am Montag wieder so weit.

Mit insgesamt 4.000 Rosen waren die Mitarbeiter des Zweckverbandes am Montag im gesamten Oberland unterwegs. Für alle Autofahrer, die korrekt geparkt hatten, gab es nicht nur eine Rose, sondern auch eine grüne Karte mit einem Dankeschön. Bedankt wurde sich so beispielsweise dafür, dass ein gültiger Parkschein oder die Parkscheibe verwendet wurde oder nicht auf einem Behindertenparkplatz oder an einer Bushaltestelle geparkt wurde.



Waren in Peiting unterwegs: Verena Gansmeier (Gemeinde), Stephan Prechtl und Anja Lorenz (v. links). © Neumann

Wer sein Fahrzeug jedoch falsch abgestellt hat, bekam an diesem Tag kein Verwarngeld aufgebrummt, sondern lediglich die gelbe Karte gezeigt. Diese gelbe Karte kommt aber nicht nur am Valentinstag zum Einsatz, sondern auch im Alltag, erklärt Anja Lorenz von der Verkehrs­überwachung in Peiting. Beispielsweise, wenn irgendwo erst kürzlich neue Regelungen eingeführt wurden. Insgesamt komme die Aktion immer gut an, so Stephan Prechtl, kaufmännischer Leiter beim Zweckverband. Vor allem über die Rosen freuen sich viele und bedanken sich.



So ging es auch Susanne Kühn in Schongau. Sie stellte gerade ihren Wagen am Marienplatz ab, als Bürgermeister Falk Sluyterman und Anja Langer von der Verkehrsüberwachung des Weges kamen. Da sie gerade einen Parkschein gelöst hatte, überreichte das Stadtoberhaupt ihr die Valentinstagsrose. Gerade im Stadtkern keine Selbstverständlichkeit, weiß Langer. Dort gebe es überall jede Menge Falsch­parker. Nicht nur deshalb freute sich Sluyterman, dass diese „tolle Aktion“ nach einem Jahr Corona-Pause heuer wieder stattfinden konnte.