Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau ruft zur Großdemo auf

Am Rande der Kreistagssitzung am Dienstag hatte sich das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau erneut positioniert. Am Samstag ruft es zur Großdemo auf. © Novy

Schongau – Diese Demo werde wohl die größte, „die es je in Schongau gegeben hat“, rechnet das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus mit 2.500 bis 3.000 Teilnehmern an der zweistündigen Großdemo am Samstag ab 15 Uhr auf dem Marienplatz.

Als Redner sind unter anderem Kabarettist Helmut Schleich, Gynäkologe Dr. Jürgen Karbach, Hebamme Nadine Lachmann und der Schongauer Hausarzt und Internist Dr. Ralf Geiger angekündigt. Wer kann, möge zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Als Parkplätze für Auswärtige sind jene am Volksfestplatz, an der Fanschuhstraße, am Buchenweg und an der Stadtbücherei genannt.

Erst am Dienstag hatte sich der Kreistag rund sechs Stunden mit der Zukunft der Krankenhäuser auseinandergesetzt.