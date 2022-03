Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau sammelt Unterschriften

Von: Rasso Schorer

Am Marienplatz baute das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau am Freitag seinen Stand auf. © Schorer

Schongau/Landkreis – Auf der Online-Plattform openPetition.de sammeln sich die Unterstützer, 888 waren es Freitagmittag. Zeitgleich warb das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau am Marienplatz um Unterschriften. Das Interesse der Bevölkerung an der Aktion zur Zukunft der Krankenhausstandorte Schongau und Weilheim war groß.

Noch während der Aufbauarbeiten an dem kleinen Stand wollten die ersten ihre Unterschrift leisten, schildert Stefan Konrad vom Aktionsbündnis. Nach knapp eineinhalb Stunden hatten sich geschätzte 200 bis 250 Bürger eingetragen. Die Marke von 2.000 haben er und seine Mitstreiter sich zum Ziel gesetzt, um diese dem Aufsichtsrat des Krankenhauses, dem Kreistag, Bayerns Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holteschek und dem Bundesminister für Gesundheit Karl Lauterbach vorzulegen.

Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau: Infostand am Marienplatz

Das große Interesse mache Mut, schildert Konrad. Es gehe darum, einen Gedankenaustausch anzustoßen, ein Problembewusstsein zu wecken. „Wenn man über etwas nachdenkt, kann, darf und soll es unterschiedliche Meinungen geben – eine Diskussion darüber muss aber sein.“ Die Bevölkerung wisse nicht, was in Sachen Gesundheitsversorgung auf sie zukommt, glaubt Walter Popp vom Aktionsbündnis. „Sie wird da nicht mitgenommen“, erneuerte er einen Vorwurf an die Entscheidungsträger des Krankenhauses, auf den diese schon Ende Januar mit Unverständnis reagierten. „Wir sind sehr um Transparenz bemüht“, fasste unter anderem Geschäftsführer Thomas Lipp­mann damals seine Sicht zusammen.

Termine in Nachbargemeinden

Der Infostand samt Unterschriftenlisten in Schongau soll nach Auskunft des Aktionsbündnisses ein Zwischenschritt sein, ähnliche Termine in den Nachbargemeinden und auch in Weilheim folgen. Alle 14 Tage, montags in den ungeraden Kalenderwochen, hält das Aktionsbündnis ein offenes Online-Treffen ab.



Der Link dazu, die Möglichkeit sich einzutragen sowie die Argumente und nach Meinung des Aktionsbündnisses offenen Fragen finden sich unter www.openpetition.de beziehungsweise unter www.pro-krankenhaus-sog.de.