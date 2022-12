Aktuelle Planungen zum Schnitzerstadel in Bernbeuren vorgestellt

Von: Oliver Sommer

Im Obergeschoss des Schnitzerstadels könnten die Verkaufsflächen entstehen. © Arnold

Bernbeuren – Der künftige Supermarkt im Schnitzerstadel könnte ein Nahkauf NieHof oHG werden. Um sein Konzept vorzustellen, war Geschäftsführer Gerd Nieth angereist, im Gepäck seine Vorstellungen eines „kleinen Vollversorgers“. Auch der Münchner Architekt des Nutzungskonzepts Peter Haimerl zeigte seine neuesten Ergänzungen. Trotz umfassender Information der anwesenden Bürger gab es erneut Diskussionen über die „Hochgebirgslandschaft Parkplatz“, auch andere Details waren scheinbar eher nicht bekannt.

Werkzeuge, Elektroartikel und Schreibwaren soll es im neuen „Nahkauf“ geben, wenn dieser in zwei oder drei Jahren realisiert wird. Detailliert schilderte Nieth, was seine Nahkauf-Märkte ausmacht. Über 11.000 Artikel, annähernd soviel wie ein Vollversorger und deutlich mehr als jeder Discounter auf einer durchaus kleinen Grundfläche, und dazu Öffnungszeiten zwischen 7 und 19, eventuell sogar 20 Uhr könne er sich vorstellen. Dazu ein gutes Dutzend Mitarbeiter, inklusive Auszubildenden. So oder so ähnlich sieht es bereits in den anderen Nahkauf- und REWE-Märkten aus, die er im südwestlichen Bayern und Württemberg betreibt. Dazu kämen in Bernbeuren noch eine Postfiliale unter dem Dach des Marktes sowie eine Metzgerei und ein Bäcker mit eigenem Café und Wintergarten.



Dass der Markt im Obergeschoss einziehen soll, sei nicht zuletzt seine Idee gewesen, versicherte Nieth auf Nachfrage. Keine Wand und keine Säule trübt dort das Einkaufserlebnis, im Gegensatz dazu müssten im ehemaligen Stall auf Erdgeschossniveau zahlreiche Mauern entfernt werden; so aber soll dort das Lager für die 550 Quadratmeter Verkaufsfläche entstehen. Da dabei die Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigt werden, könnte die Gemeinde mit 2,4 Millionen Euro Zuschüssen rechnen, zwei Drittel der geschätzten Baukosten.



Sollte Peter Haimerl auf die umgeplante Parkplatzsituation eingehen, musste Bürgermeister Karl Schleich darauf hinweisen, dass die geplante „Aufschüttung“, um ins Obergeschoss zu gelangen, ein ortstypisches Element und bei vielen Höfen noch zu sehen sei. Denn offenbar störte sich der eine oder andere Anwesende zum einen an der Aufschüttung und zum anderen am Markt im Obergeschoss. Und Schleich musste nicht zum letzten Mal klar machen: Wolle man einen Nahversorger am Ort, sei nur dieses Konzept umsetzbar – finanziell wie aus Sicht des Denkmalschutzes.



An dieser Stelle betonte auch Nieth, dass man „nicht unten rein gehen werde“. Ihm gefalle die Tenne, so der Geschäftsmann, weshalb er bereit sei, auch einen Vertrag über zehn Jahre abzuschließen und sich am Umbau mit einer halben Million Euro zu beteiligen; allerdings nur, wenn man das Projekt bis Sommer 2025 umsetzen könne. Die aktuellen Planungen liefen auf etwa zwei neue Märkte pro Jahr hinaus, derzeit ist man mit Memmingen, Rammingen sowie Bidingen zugange, spätestens 2024 müsste mit dem Schnitzerstadel begonnen werden, um im Frühjahr, spätestens aber Frühsommer 2025 eröffnen zu können. Dabei sei keine „Ehrenrunde“ wegen des denkmalgeschützten Gebäudes geplant, versicherte Nieth und Schleich ergänzte, dass man aufgrund des kommunalen Denkmalschutzkonzeptes und den bereits durchgeführten Untersuchungen einen „guten zeitlichen Vorsprung“ habe.



Es wurde aber auch klar, dass die Diskussion zur Zukunft des Schnitzerstadels keineswegs so erledigt ist,wie Schleich gedacht hatte, sondern es immer noch „überall rumort“. Abschließend meinte der Bürgermeister, dass etwas passieren müsse und es „eine tolle Geschichte sei“, wenn man den Nahkauf im Schnitzerstadel bekommen würde.



Wollte Architekt Haimerl eigentlich nur kurz seine Ergänzungen bzw. Änderungen beim Parkplatzkonzept vorstellen – so wird ein Teil des Platzes auf dem Niveau des Erdgeschosses liegen – reichte allein der Fakt, dass Haimerl eine mögliche Zukunft der Gastwirtschaft und des Biergartens nannte, um die Diskussion abermals aufbrechen zu lassen. Nun ging es allerdings um das einem Hochgebirge ähnelnde Parkplatzareal, wie der eine oder andere sich wohl ausgemalt hatte, soll es doch dort „Steigungen“ von bis zu drei Prozent geben. Auf diesem Hügelfeld würden Mütter mit Kinderwagen Probleme bekommen und auch die Einkaufswagen, gerade bei älteren Menschen, ein Eigenleben entwickeln, so die Befürchtungen, ehe Haimerl klarstellte, dass jeder Parkplatz zur Entwässerung ein dreiprozentiges Gefälle aufweist und eine Rampe für Rollstuhlfahrer sogar sechs Prozent Gefälle hat. Und Haimerl betonte, dass die gut 2,5 Meter Aufschüttung aus Sicht des Landesamts für Denkmalpflege unumgänglich seien.