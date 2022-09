Schon in Zeile zwei

Alexandra Stiglmeier aus Peiting: Vom Kabarett zum Krimi

Von: Johannes Jais

Teilen

Im Krimi von Alexandra Stiglmeier wird eine mumifizierte Leiche eingetütet unter einem Wannensockel gefunden. © Jais

Peiting – Bekannt ist sie als quirlige Darstellerin bei der Laienbühne in Peiting und als Kabarettistin in ihren Soloprogrammen wie „Gradraus“ oder „Stubenrein“; in der Corona-Zeit ist sie auch zur Krimiautorin geworden: Gemeint ist Alexandra Stiglmeier aus Peiting. „Männer, Mord und Remmidemmi“ heißt der Kriminalroman, dessen 250 Seiten flüssig zu lesen sind. Eine gewisse Elli Fuchs findet zuerst eine Leiche am Sockel einer Badewanne, dann den Täter und schließlich noch zu einem neuen Freund.

Die 52-jährige Peitingerin, die bereits das eine oder andere Theaterstück geschrieben hat, präsentiert im Herbst 2022 ihren ersten Roman. Sie fiebert der Premierenlesung entgegen. Die ist am Donnerstag, 6. Oktober, um 19 Uhr im „Zuckerl“ in Peiting. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Karten können unter der Telefonnummer 08861/66212 bei der Buchhandlung am Bach bestellt werden.



Zur Protagonistin im Krimi macht Alexandra Stiglmeier die 42-jährige Elli Fuchs. Die wäre gern eine Kriminalerin geworden. Aber das hat nicht geklappt. So verkauft sie Klodeckel, was auch Alexandra Stiglmeier im richtigen Leben gemacht hat, weil sie in einem Geschäft für Heizung und Sanitär arbeitet.



Unter einem Wannensockel entdeckt die Elli einen Toten, eingetütet in einen Futtermittelsack. Ein mysteriöser Fall um tragische Familiengeheimnisse drängt sich der Elli da auf, in dem sie glaubt, unbedingt ermitteln zu müssen. Wenn da nur nicht der Fasching, die Kinder und diese verdammte Männersuche wären, wodurch die Sache unnötig kompliziert wird. Denn ihr eigener Mann ist ihr abhanden gekommen; der hat sich eine deutlich Jüngere genommen. Weswegen die Elli von der Stadt wieder in den Pfaffenwinkel zurück ist in die fiktive Ortschaft Engelsried.



Aber statt eines Engels in Gestalt eines neuen Mannes findet sie freilich eine mumifizierte Leiche. Und das unter einer Badewanne. Da muss Elli unbedingt ermitteln. Ihr kommt bloß dauernd etwas in die Quere. Zum einen der Fasching. Und zum anderen der Schmied Lenz von der Kripo. Der hat freilich (häufiges Adjektiv im Roman) eine ganz andere Theorie zu dem Mordfall, taucht auch dauernd auf, wenn die Elli ihn gar nicht gebrauchen kann, und grinst dann auch noch so frech. Aber die Elli lässt sich da gar nicht davon beirren und deckt ein Dorfgeheimnis auf, das besser im Verborgenen geblieben wäre.



Schon in Zeile zwei



Denn der Täter – der Wimmer – der schon in Zeile zwei des Romans über den Ladentresen raunzt, hat nach vielen Seiten rätselhafter Fragen gar drei Leichen auf dem Kerbholz. Autorin Alexandra Stiglmeier trifft einen unverwechselbaren Ton; der ist wie sie selbst mit ihrem Charakter und ihrem Kabarettnamen „gradraus“ und heimatnah.



Der Krimi erscheint im Emons-Verlag in Köln. Die Rheinländer finden, dass Stiglmeiers bayerischer Humor tiefsinnig und ihr Plot „herrlich schräg“ sei. Sie schaffe es, banale Alltagssituationen und verschiedene Persönlichkeiten so treffend zu skizzieren, dass das Menschliche hervortritt und sich wirklich jeder in ihren Geschichten wiedererkennen könne.



Ja, „Männer, Mord und Remmidemmi“ ist kein anstrengender Krimi, sondern einer, bei dem man bei allem Rätselhaften häufig lachen kann. Ein kurzweiliges Lesevergnügen. Bei dem hintendrein im Glossar noch einige deftige Wörter vom Bläschel (lange Zunge) bis zur Zwiderwurzen (weibliche Person mit einem hohen Grad an Zickigkeit) übersetzt werden.



Auf Seite 249 setzt Alexandra Stiglmeier im letzten Absatz einen kleinen Ausblick drauf. „Wer weiß, was kommt. Vielleicht werden der Lenz und ich ja künftig gemeinsam ermitteln“, legt sie der Elli in den Mund; der (Profi-Kriminaler) ist ihr neuer ­Gspusi geworden und passt ihrer Meinung nach hervorragend „zu meiner frühlingsfarbenen Bettwäsche“. Was ist da aus den Zeilen zum „künftig gemeinsam ermitteln“ herauszulesen? Beim Krimi erscheint eine Fortsetzung gut möglich.