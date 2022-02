Nahe Burggen: Binnen zwei Tagen zweimal mit über drei Promille erwischt

Von: Rasso Schorer

Mit über drei Promille Alkohol hat die Polizei einen Autofahrer bei Burggen aufgehalten – zum zweiten Mal in zwei Tagen. © Symbolfoto: Julia Boecken

Burggen – Nur einen Tag, nachdem er nahe Burggen mit über drei Promille aus dem Verkehr gezogen wurde, hat es ein alkoholisierter 48-jähriger Autofahrer aus dem Altlandkreis am Donnerstag gegen 9.30 Uhr schon wieder mit der Polizei zu tun bekommen: Abermals hatten andere Verkehrsteilnehmer seine Schlangenlinien bemerkt, wieder wurde er nahe Burggen angehalten und erneut hatte er über drei Promille Alkohol intus.

Dass der Führerschein schon tags zuvor futsch war, störte den Mann wohl nicht. Nachdem am Mittwoch nahe Burggen sein Autoschlüssel sichergestellt worden war, setzte er sich am Donnerstag erneut in seinen Wagen, diesmal mit dem Zweitschlüssel. Nun ist er auch diesen los. „Der 48-Jährige war wieder stark alkoholisiert“, schildert die Polizeiinspektion Schongau.

Nach einer Blutentnahme wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, gegen den Mann wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet – das gleiche Procedere wie am Vortag. Neu ist allerdings: Zusätzlich muss er sich nun noch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.