ALS-Infoabend „Bauen auf der Grünen Wiese“

Von: Rasso Schorer

Rund 50 interessierte Bürger kamen zum Informationsabend der ALS zum Thema „Bauen auf der Grünen Wiese“ ins Schongauer Ballenhaus. Referent war Gero Suhner. © ALS

Schongau – Zu einem Informationsabend zum Bauen auf der „Grünen Wiese“ lud die ALS/Bunte Liste für Schongau vor Kurzem ins Ballenhaus ein. Es ging um nachhaltiges Bauen und schonenden Umgang mit Ressourcen bei Bauten im öffentlichen Raum.

Gregor Schuppe, der Vorsitzende der ALS/Bunte Liste für Schongau, begrüßte an die 50 interessierte Landkreisbürger und Gero Suhner von der Bayerischen Architektenkammer. Er führte aus, dass dieser Abend nun eine Fortsetzung der Veranstaltung vom Januar 2020 zur „Zukunft des Wohnens in Schongau“ sei.



Eingangs beschrieb der Referent die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels: Hochwasser- und Überflutungsrisiken steigen, Dürren und Ernteausfälle nehmen zu, Flora und Fauna verändern sich, Allergien und Krankheiten mehren sich, Hitzetage und Tropennächte im Sommer machen den Menschen zu schaffen. In München werde es im Jahr 2050 ein Klima geben, wie es jetzt in Mailand anzutreffen ist, d.h. die Temperaturen seien dann bei uns um sechs Grad höher.



„50 Prozent des weltweiten Ressourcen-Verbrauchs fließen in der EU in das Bauwesen“, so Architekt und Hochschuldozent Suhner von der Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit (BEN). Das Bauen verschlingt viele mineralische Rohstoffe, Primärenergie und erzeugt große Abfallmengen. „Alles, was aus Beton hergestellt wird, hat einen hohen Energieaufwand.“



Er veranschaulichte: Was man bei einem Toaster mache, wenn man ihn reparieren will, das kann man auch bei einem Gebäude machen. Es geht um Nachnutzung, Zerlegung, Zurück- und Abbau sowie Umnutzung. Suhner empfahl möglichst wenig Haustechnik beim Kühlen und Heizen zu benutzen.



Als ein Modell für gelungene Ertüchtigung und Erweiterung eines Altbaus zeigte der Architekt die Frauenklinik der Uni Tübingen. In seiner Präsentation stellte er die neuen Anbauten für Krankenhausbüros aus dem „gutmütigen Material Holz“ vor. Vorbildlicher Planer und Bauherr für die Prototypen sei das Hochbauamt Tübingen gewesen. Suhner bezeichnete ein Krankenhaus als „gebaute Maschine“, die sehr energieintensiv sei, jedoch auch im Bestand ertüchtigt werden könne. Bei einem bestehenden Bau sind z.B. Wasser- und Abwasserleitungen bereits vorhanden und müssen nicht kilometerweit auf die „Grüne „Wiese“ zu einem Neubau geführt werden. „Stoppt die Abreißerei!“, so der Berater, „Deutschland ist schon gebaut. Es macht Sinn, sich mit der Bestandsnutzung zu beschäftigen.“



Als weiteres gelungenes Beispiel für Nachhaltigkeit in der öffentlichen Planung stellte Gero Suhner den REWE-Green Farming Supermarkt in Wiesbaden-Erbenheim vor, ein Prototyp eines Neubaus mit Gewächshaus und Fischzucht auf dem Dach.



Seinen Uni-Studenten vermittelt Suhner: „Bauherren bekommen von Architekten in der Regel das, was sie wollen “ – und die Zuhörer in Schongau bekamen einen mitreißenden Vortrag mit Zukunftsvisionen.