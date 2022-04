Altenstadt: „Extra Übungsstunden“ führen zu Anzeige

Symbolbild © Panthermedia/Sergiy Tryapitsyn

Altenstadt – Private Fahrstunden haben nun ein Nachspiel für einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Keine gute Idee hatten eine 16-Jährige und der 17-Jährige in der Nacht auf Ostersonntag. Die 16-Jährige ist im Besitz eines Führerscheines der Klasse A1 mit zugehörigem Ellenator. Auf der Nördlichen Römerstraße in Altenstadt erteilte sie dem 17-Jährigen, der gerade die Fahrschule absolviert, ein paar „extra Übungsstunden“, so Polizeisprecher Michael Lossek. Als die beiden gegen 1 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert wurden, konnte der Fahrer natürlich keinen Führerschein vorweisen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Eltern des Fahrers benachrichtigt. Da es sich um öffentlichen Verkehrsgrund handelte, erwartet den 17-Jährigen nun eine Anzeige. Die Halterverantwortlichkeit werde derzeit noch durch die Polizei geprüft, so Lossek von der Inspektion in Schongau.