Altersmedizin: Ein Chefarzt statt zweien an den Krankenhäusern Schongau und Weilheim

Von: Rasso Schorer

Dr. Sebastian Mühle verantwortet unter dem Dach des Zentrums für Altersmedizin nun drei Abteilungen. © Schorer

Schongau/Landkreis – Nach dem selbstgewählten Weggang von Chefarzt Dr. Hans-Christian Sänger aus Schongau stellt die Krankenhaus GmbH ihr Zentrum für Altersmedizin neu auf.

Chefarzt Dr. Sebastian Mühle verantwortet nun drei Abteilungen: Seit 2016 leitet er die Akutgeriatrie in Schongau, 2017 kam jene in Weilheim dazu und nun zu Jahresbeginn Dr. Sängers Geriatrische Rehabilitation. Die durch dessen Abschied angestoßene Zusammenführung der Kliniken biete einige Potenziale, hieß es beim Pressegespräch am Montag.

„Aus einem Guss“

Dadurch, dass die Fäden sowohl der Akutgeriatrie als nun auch neu der Geriatrischen Reha bei ihm zusammenlaufen, werde es leichter einen „ganzheitlichen sowie kontinuierlichen Behandlungsansatz“ zu verfolgen, so Dr. Mühle. Das Motto: besserer Überblick, fließenderer Übergang zwischen beiden Abteilungen, weniger Doppelstrukturen und Umwege. „Altersmedizin aus einem Guss“ also.



Die Fähigkeiten der Akutgeriatrie und der Reha, außer Dr. Sänger ist die Mitarbeiterschaft unverändert, sollen so dem Patienten besser zugänglich gemacht werden. „Es kommt mehr Qualität an“, ist Dr. Mühle überzeugt. Durch den geeinten „Pool“ an Kräften lasse sich flexibler auf Ausfälle reagieren. Die vormals unterschiedliche Dokumentation der Akutgeriatrie und der Reha zu vereinheitlichen sei so ein Beispiel, das spürbare Vorteile bringen werde.



Zielt die Akutgeriatrie darauf ab, eine akute Erkrankung zu überwinden und den betagten Patienten wieder zurück in die Mobilität zu bringen, geht es darauf aufbauend in der Rehabilitation darum, die erlangten Ergebnisse zu stabilisieren und zu verbessern. Das Ziel sei das Wiedererlangen von Unabhängigkeit und so viel Selbstständigkeit wie möglich, also in Hinblick auf Lebensqualität „rauszuholen, was an Ressourcen vorhanden ist“.



Ein Thema, das ihn beschäftigen werde, sei der Personalmangel, schildert Dr. Mühle. Zwei Fachärzte arbeiten in der Akutgeriatrie in Weilheim; er selbst, ein Ober- und ein Assistenzarzt in jener in Schongau. Die dortige Reha setzt zudem einen ober- und einen Assistenzarzt ein. „Wir würden sofort einen Ober- und einen Assistenzarzt einstellen.“ Bei der Personalsuche werde es sich als vorteilhaft erweisen, dass durch die Zusammenführung der Abteilungen das Aufgabenspektrum an Vielfalt gewinne.



„Gut aufgestellt“

Dass die Akutgeriatrie eine eigene Klinik und kein Teil der Inneren ist, sei ebenso bemerkenswert wie der Umstand, dass der Standort Schongau Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation biete. Dazu komme die Kooperation mit der Unfallchirurgie in beiden Häusern. „Was das Thema Altersmedizin angeht, sind wir gut aufgestellt.“