Alzheimer Gesellschaft sucht Ehrenamtliche für stundenweise Entlastung Angehöriger

Teilen

Dank der Unterstützung des Rotary Club Schongau ist das Schulungsangebot für Interessierte kostenlos. © Symbolfoto: PantherMedia/Andriy Popov

Schongau – Bei der stundenweisen Entlastung Angehöriger will die Alzheimer Gesellschaft Lechrain e.V. mithelfen. Ein wichtiger Schritt ist nun geschafft: die Anerkennung eines Helferkreises für den Altlandkreis Schongau durch das Landesamt für Pflege. Die nächste wichtige Etappe ist nun, dafür weitere Ehrenamtliche zu gewinnen. Das soll dazu beitragen, Menschen mit Demenz so lange wie möglich ihre gewohnte Umgebung zu erhalten.

„Bei der stundenweisen Betreuung der Erkrankten durch die Ehrenamtlichen des Helferkreises handelt es sich um eine abwechslungsreiche und zuwendungsvolle Betreuung von Menschen mit Demenz, die direkt mit den Angehörigen abgestimmt wird“, erklärt Doris Kettner. Ihre Alzheimer Gesellschaft Lechrain e.V. koordiniere die Einsätze und begleite fachlich durch monatliche Helferkreistreffen.



Abrechnungsfähig

Die nun gesuchten Interessierten aus dem gesamten Altlandkreis werden ab Ende April und im Lauf des Mai mit 40 Stunden à 45 Minuten geschult, sodass sie gut vorbereitet sind, wie Kettner verspricht. Dank der Unterstützung des Rotary Club Schongau ist das Angebot kostenlos. Für ihre Leistungen erhalten die Ehrenamtlichen, die dann nach § 45a SGB XI ausgebildet sind, eine Aufwandsentschädigung, die die Familien mit den Pflegekassen abrechnen können.

Schulungstermine

Die Termine für die Schulungen am Treffpunkt Demenz, Karmeliterstr. 4 in Schongau: 29. April, 4., 6., 11., 13., 25. und 27. Mai; donnerstags immer von 13 bis 17 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr, am 27. Mai von 9 bis 17 Uhr. Anmeldefrist ist der 14. April.