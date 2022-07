Neue Verkehrsregelungen an Ammergauer und Oberer Straße in Peiting

Teilen

An der Einfahrt zum Gewerbegebiet an der Ammergauer Straße entstehen oft gefährliche Situationen. Ortsauswärts soll deshalb nun auch Tempo 70 eingeführt werden. © Neumann

Peiting – Am Lenkrad ist der Mensch ein Gewohnheitstier, doch müssen sich die Verkehrs­teilnehmer in Peiting ab voraussichtlich Anfang August auf neue Regelungen beziehungsweise Beschilderungen einstellen. Das betrifft die Ammergauer Straße und die Obere Straße, zwei durchaus wichtige Strecken.

Die Ammergauer Straße ist momentan zwischen Ortsausgang und Umgehungsstraße ortseinwärts, also von Rottenbuch kommend, mit Tempo 70 beschildert und ortsauswärts, nach dem Ortsschild, gilt sofort Tempo 100. „Leider entstehen an der Abzweigung zum Gewerbegebiet immer wieder sehr gefährliche Situationen“, schildert Bürgermeister Peter Ostenrieder.

Ammergauer Straße: Gefahr beim Abbiegen

Besonders kritisch: Wenn jemand aus dem Gewerbegebiet links in Richtung Rottenbuch abbiegen möchte, kommen die Fahrzeuge von rechts mit recht hoher Geschwindigkeit und sind teils erst spät erkennbar. Um das zu entschärfen wird auch ortsauswärts ab dem Ortsschild auf 70 Stundenkilometer reduziert.

Obere Straße: Gefahrenentlastung das Ziel

Im größeren räumlichen Zusammenhang ist die Änderung an der Oberen Straße zu sehen. „Die überörtliche Verkehrsführung sieht vor, dass Fernverkehr von Schongau kommend in der Oberen und Füssener Straße vor Kurzenried auf die Umgehung fährt und sich dort verteilt, ob nach Garmisch (B23), Bad Tölz (B472), Füssen oder Augsburg (B17)“, fasst Ostenrieder zusammen. Doch werde insbesondere unter denen, die in Richtung B23 streben, oftmals durch die Meierstraße und die Ammergauer Straße, wo jeweils Tempo 30 gilt, im Ortsbereich abgekürzt. Nicht nur der Bürgermeister bedauert das: „Insbesondere in der Meierstraße ist durch die zentralen Bushaltestellen und die Fußgängerquerung vom Bachfeld zu den Schulen und auch Kindergärten viel fußläufiger Verkehr und daher dringend eine Gefahrenentlastung anzudenken.“



Dies sei dadurch zu erreichen, dass der überörtliche, aus Richtung Schongau kommende Verkehr zunächst auf die Umgehung geleitet wird, um dort weiter verteilt zu werden. Schließlich sei das die ursprüngliche Aufgabe der Umgehungsstraße.



Helfen soll ein Geradeausgebot an der Oberen Straße, von dem nur Busse ausgenommen werden. Die Regelung gilt testweise für ein Jahr. „Verkehrs­teilnehmer, die sich auskennen, können entscheiden, ob sie durch den kurvigen und nicht vorfahrtsberechtigten 30er Bereich über den Hauptplatz und die Ammergauer Straße fahren, oder den etwas längeren, aber vorfahrtsberechtigten und komfortableren Weg über die Umgehung nehmen, der so ja auch mal angedacht war“, so Ostenrieder.



Ab ungefähr Anfang August solle die Beschilderung montiert sein, hofft der Rathauschef auf einen positiven Effekt.