Amtsbekannter Schongauer greift Polizisten an

Ein 42-jähriger Schongauer ist auf einen Polizisten losgegangen, beide wurden dabei leicht verletzt. © Symbolfoto: PantherMedia/Maor Winetrob

Schongau – Ein polizeibekannter 42-jähriger Schongauer ist auf einen Polizeibeamten losgegangen und hat diesen verletzt. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen und kam dann nach ärztlicher Prüfung in psychiatrische Behandlung.

Der 42-jährige Schongaue hat sich trotz Hausverbot in einer Bankfiliale in Schongau aufgehalten. Als er vom Geschäftsführer mehrfach aufgefordert wurde die Filiale zu verlassen, bedrohte und beleidigte er diesen. Nach Hinzuziehung einer Polizeistreife erhielt der Mann einen Platzverweis, welchem er widerwillig nachkam. Beim Verlassen der Filiale wurde der 42-Jährige zunehmend aggressiver. Dies gipfelte in einem kräftigten Schubser mit anschließenden Faustschlägen gegen einen der Polizisten. Der Täter wurde schließlich zu Boden gebracht und gefesselt. Täter und Polizist wurden leicht verletzt.