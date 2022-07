Amtseinführung von Militärpfarrer Hans-Jürgen Hoeppke in Altenstadt

Von: Manfred Ellenberger

Die Einführung von Militärpfarrer Hans-Jürgen Hoeppke (links kniend) wurde von Militärbischof Dr. Bernhard Felmberg (rechts mittig) gemeinsam mit Dekan Ralf Zielinski sowie Markus Linde (links und rechts daneben) zelebriert. © Ellenberger

Altenstadt – Das gesamte letzte Jahr hindurch war die Stelle des Evangelischen Militärpfarrers in Altenstadt unbesetzt gewesen. Nachdem im Januar dieses Jahres Hans-Jürgen Hoeppke den Dienst dort aufgenommen hatte, sollten bis zu dessen Amtseinführung noch weitere sechs Monate vergehen. Am 14. Juli war es dann endlich soweit.

Der für die evangelische Militärseelsorge in der Bundeswehr verantwortliche Militärbischof Dr. Bernhard Felmberg war eigens vom Evangelischen Kirchenamt Berlin (EKA) angereist, um bei einem feierlichen Gottesdienst Hans-Jürgen Hoeppke als neuen Militärpfarrer in sein Amt einzuführen. Gemeinsam mit ihm nahmen auch der Leitende Militärdekan Ralf Zielinski aus München sowie gut 15 weitere Militärpfarrer und Pfarrhelfer des Evangelischen Militärdekanats Süd an der Amtseinführung teil. Auch Heide Henn von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (EAS) in Berlin war in ihrer Funktion als Regionalbetreuerin für Bayern und Baden-Württemberg nach Altenstadt gekommen. Nicht so weit hatte es der Evangelische Pfarrer Jost Herrmann aus Schongau. Von katholischer Seite war Pfarrer Sebastian Schmidt aus Altenstadt der Einladung gefolgt. Beim späteren Empfang wurde dieser von Militärdekan Zielinski mit den Worten „Jetzt noch hier in Altenstadt und bald schon auf der Showbühne“ begrüßt. Schmidt wird im September neuer Militärpfarrer beim Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam.



Der Wirkungsbereich von Hans-Jürgen Hoeppke beschränkt sich nicht nur auf Altenstadt, er ist auch für die militärischen Standorte Murnau und Landsberg sowie die Bundeswehrdienststellen in Weilheim und Weßling zuständig. Von der Garnisonsgemeinde Altenstadt war die 2. Bürgermeisterin Kathrin Högg bei der Amtseinführung dabei.



Hinzu kamen noch zahlreiche weitere Besucher, vor allem natürlich aus den Reihen der Bundeswehr. Vornweg waren dies der Kommandeur des FA/UA-Bataillons 3 und Standortälteste Altenstadt Oberstleutnant Sven Tillery, der Leiter der Luftlande-, Lufttransportschule Oberstleutnant Martin Holle, die Leiterin des Sanitätszentrums Altenstadt Oberfeldärztin Marion Redlich und vom IT-Bataillon 293 in Murnau Hauptmann Julian Petery. Hoeppkes Ehefrau Monika war dem Anlass entsprechend von Nordrhein-Westfalen in den Pfaffenwinkel gekommen. Der Umzug hierher ist für das Paar bereits abgemachte Sache.



Der Besuch des Gottesdienstes in der Basilika sollte sich für alle Gäste als bereichernd erweisen. Sie alle durften eine von Militärbischof Dr. Felmberg feierliche, würdevolle und sehr stimmig gestaltete Amtseinführung erleben. Das gleiche galt bei der von Hans-Jürgen Hoeppke nach seiner Amtseinführung und Segnung gehaltenen Predigt, die er außerdem angemessen humorvoll zelebrierte. Die Kollekte war für den Kauf einer neuen Glocke für den Glockenturm im Einsatzführungskommando in Schwielowsee bestimmt. Dort hätte eigentlich die zuvor 15 Jahre in Afghanistan, zuletzt im Camp Marmal in Masar-e Sharif läutende Glocke ihren neuen Bestimmungsort haben sollen. Im Zuge des Abzugs der Bundeswehr aus dem Land wurde sie zunächst auch nach Deutschland befördert, jedoch schon bald auf den deutschen Luftwaffenstützpunkt Al-Azraq nach Jordanien und damit erneut zurück in ein Einsatzland gebracht. 511 Euro kamen bei der Sammlung zusammen.



Nach dem Gottesdienst ging es zum Stehempfang ins Casino der Franz-Josef-Strauß-Kaserne, wo Dekan Zielinski den offiziellen Teil moderierte. Oberstleutnant Tillery freute sich, nun wieder einen Evangelischen Pfarrer vor Ort zu haben „der als Ratgeber gebraucht wird“. Kathrin Högg wünschte ihm, dass er für die Soldaten eine Stütze sein möge und Hauptmann Petery aus Murnau hofft auf viele Besuche an seinem Standort. Letzter Gastredner war der angereiste Andreas Ehlebracht, ein guter Freund Hoeppkes. Dieser wünschte ihm, dass er „mit Jesus Christus mutig vorangeht“. In seinen abschließenden Worten dankte Hans-Jürgen Hoeppke allen daran Beteiligten für die Vorbereitung und Durchführung dieses Tages. Dass er „in einen Grundkurs gegangen“ sei, sagte er zu der Frage hinsichtlich des Erlernens der bairischen Sprache.