Anbau fürs Peitinger Eisstadion

Von: Johannes Jais

Teilen

Diese Visualisierung zeigt die Ansicht von Nordwesten, wo im ersten Stockwerk ein Anbau mit Sanitärbereichen und Mehrzweckraum (Mitte) aufgesetzt wird. © Markt Peiting

Peiting – Im Zuge der Generalsanierung wird am Eisstadion auch drangebaut. Im ersten Stock wird ein Trakt aufgeständert, mit vielen Toiletten und einem Mehrzweckraum. Beginnen werden die Arbeiten allerdings auf dem Dach, das komplett erneuert wird.

Dort ist auf 60 Meter Länge am First ein Aufsatz, wo Photovoltaik-Module eines privaten Betreibers installiert sind. Diese müssen im Sommer 2023 wegen der Sanierung allerdings vorübergehend runter. Das Dach wird bis auf die Holzträger komplett zurückgebaut. Vorgesehen ist ein Blechdach mit Dämmung. Wegen der Akustik in der Halle müssen zudem Elemente angebracht werden.



Die Eishalle, die zirka 70 mal 50 Meter misst, ist die größte Sportstätte in Peiting. Und da kommen sogar noch einige Meter in der Nord-Süd-Achse dazu. Denn über dem Eingang und über dem ECP-Stüberl wird fast über die gesamte Breite ein Anbau errichtet, der ein wenig Richtung Hof übersteht und auf Stelzen stehen soll. Dort sind auf beiden Seiten im oberen Geschoss zahlreiche Toiletten vorgesehen, damit Besucher der Heimspiele nicht mehr über die Treppe nach unten müssen.



Der Mehrzweckraum in der Mitte hat eine Größe von 15 mal 10 Meter. Er kriegt einen externen Zugang; die Außentreppe nach oben wird an der Ostseite installiert. Der Mehrzweckraum soll auch an Vereine und Gruppen vermietet werden – z.B. für Gymnastik, Vorträge oder Proben von Musikgruppen.



Der Anbau mit Mehrzweckraum und Sanitärbereich stellt, wie Christian Hack vom Marktbauamt den Gemeinderäten schilderte, architektonisch „die große Veränderung“ dar. Zudem wird auf der Südseite der Eissporthalle ein Tor eingezogen, das für Veranstaltungen wie Ausstellungen oder große Vereinsfeste eine weitere Zufahrt bringt und auch im Sinn des Brandschutzes als Fluchtweg zu sehen ist.



Weitere Änderungen, auf die Hack im Gemeinderat einging: ein kleiner Anbau im Süden für die Technik, ein Aufzug an der bisherigen Zamboni-Garage, eine minimale Verkürzung der Eisbahn um knapp zwei Meter, ein neuer Kiosk, die Sanierung des Kabinentraktes mitsamt Lüftung. Eine Lösung muss noch für die Kälteanlage gefunden werden.



Die Gemeinderäte waren bei einer Nein-Stimme für den Bauantrag. Norbert Merk (CSU) brachte den Vorschlag, dass entlang der gesamten Nordseite Fahrradständer vorgesehen werden sollen. Alfred Jocher (Unabhängige) meinte, man brauche „wie bei einem Hausbau“ vorher eine Kalkulation. Er stellte die Frage: „Ist das noch finanzierbar?“ Zumal der Markt Peiting auch Personal einstelle für die große Sportstätte.



Kalkulieren können

Bürgermeister Ostenrieder antwortete darauf, er werde „belastbare Zahlen“ nachliefern. Derzeit sei freilich „alles noch im Rahmen“, so wie es beim Grundsatzbeschluss zur Sanierung dargestellt worden sei. Das große Gebäude werde so ertüchtigt, dass es vielfältig nutzbar sei, selbst wenn es mal nicht mehr so intensiv fürs Peitinger Eishockey genutzt würde. Der Markt müsse bei dieser Immobilie auch Mieteinnahmen generieren. Die Alternative sei nur ein „verfallen lassen“.



Die Kosten für die aufwändige Sanierung, die über mindestens vier Jahre geht, betragen 6,5 Millionen Euro. Die Marktgemeinde bekommt aus einem Bundesförderprogramm, das zusätzlich zu einer zeitgemäßen Sanierung wesentlich auf energetische Verbesserungen abzielt, zwei Millionen Euro. Verantwortlich für die Planung ist die Firma Riedle Ingenieurbau aus Hohenfurch.