Andreas Kirstein neuer Geschäftsführer beim Musikhaus Kirstein

Andreas Kirstein (links) wurde als neuer, dritter Geschäftsführer – neben Roman Thomas (2. v. links) und Klaus Kirstein (rechts) – des Musikhauses Kirstein vorgestellt. © Kirstein/JOERK_HENKEL

Schongau – Strahlender Sonnenschein traf am Mittwoch auf strahlende Gesichter, als im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung Andreas Kirstein als neuer, dritter Geschäftsführer – neben Roman Thomas und Klaus Kirstein – des Musikhauses Kirstein vorgestellt wurde.

In einer bewegenden Rede kündigte Klaus Kirstein an, im Zuge der neuen Geschäftsführertätigkeit seines Sohnes zukünftig ein klein wenig kürzer zu treten. Andreas Kirstein wird ab sofort federführend für die Bereiche Einkauf und Verkauf verantwortlich sein. Von der Belegschaft erntete das Geschäftsführer-Trio anerkennenden Applaus – für die kompetente, sympathische Bereicherung der bestehenden Geschäftsführung, für den Dank, den die Geschäftsführung dem gesamten Team für seine Verbundenheit und engagierte Arbeit aussprach, und nicht zuletzt für die Aufforderung, sich im Anschluss an den offiziellen Teil den Leckereien des liebevoll arrangierten Buffets zu widmen.