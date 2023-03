Anna Eberle aus Peiting will Bierkönigin werden

Von: Dieter Roettig

Zweimal Anna Eberle: Einmal im Dirndl bei der Auswahl der sechs Finalistinnen und einmal beim Feierabendbier nach der Schicht bei Radio Gong 96.3. © Bay. Brauereibund/Roettig

Peiting – Welches Rüstzeug braucht eine Bayerische Bierkönigin? Die künftige Vorzeige-Frau des Bayerischen Brauerbundes sollte ihre Wurzeln im Freistaat haben, Tradition und Gerstensaft lieben, weltoffen, redegewandt und auch mehrsprachig sein. Das alles trifft auf Anna Eberle (26) aus Peiting zu, geboren in Peißenberg, aufgewachsen in Peiting und jetzt in Landsberg lebend.

70 junge Damen aus dem ganzen Freistaat sind dem Aufruf des Brauerbundes gefolgt und haben sich zur Wahl von Bayerns neuer Bierkönigin gestellt. In einer internen Vorauswahl hat eine Jury 24 Bewerberinnen ausgewählt und zum finalen Casting in das GOP-Varieté-Theater nach München eingeladen. Hier schaffte Anna Eberle bravourös den Sprung in die „Top 6“. Erste Gratulantin war die noch amtierende Bierkönigin Sarah Jäger. Sie gewann die Krone im Jahr 2021 und durfte wegen der Corona-bedingten Absage der Wahl 2022 bis heute im Amt bleiben.



Anna Eberle, von Beruf Radiomoderatorin und Wetterfee beim Münchner Radiosender „Gong 96.3“, könnte ihre Nachfolgerin werden, wenn sie bei der Online-Wahl ab 20. April genügend Stimmen bekommt und sich vor allem beim Live-Finale am 25. Mai in Münchner Löwenbräukeller in Bestform präsentiert. Die Wahl wird durch das Online-Voting, durch die Fachjury-Stimmen und die Stimmen der Gäste im Saal mit je einem Drittel Gewichtung entschieden.

Die mögliche Bierkönigin Anna wurde am 14. Dezember 1996 in Peißenberg geboren. Aufgewachsen ist sie in Peiting, wo sie als Jugendliche beim TSV Fußball gespielt hat, bis ein doppelter Kreuzbandriss die Kicker-Karriere beendete. Annas Mutter Theda Smith-Eberle gehört der Vorstandschaft des TSV an und arbeitet in der Geschäftsleitung des Peitinger Rathauses. Papa Jakob ist jetzt Pensionär, war Postbeamter und auch viele Jahre im Landsberger Postamt an der Von-Kühlmann-Straße tätig. Darum Annas Liebe zu der Lechstadt, wo sie seit einem Jahr mit Freund Mathias und Hamster Mimi lebt: „Weil ich hier gleich auf der Autobahn nach München bin!“



Denn Anna Eberle ist Redakteurin und Moderatorin beim Münchner Privatradio „Gong 96.3“. Hier ist sie nachmittags „on air“, bedient auch das Hörertelefon, spielt die Wetterfee und assistiert hin und wieder „Morningman“ Mike Thiel. Das Rundfunk-Handwerk hat Anna bei Radio Oberland in Garmisch-Partenkirchen erlernt. Davor machte sie in der Uni Augsburg den Bachelor in Anglistik und Deutsch.



Bis zum alles entscheidenden Finale am 25. Mai in München wird Anna Eberle auf ihr mögliches Amt vorbereitet. Es steht eine Schulung im Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach auf dem Programm, verbunden mit einem professionellen Medienseminar. Zwischen Beruf und Ehrenamt würde Anna aber immer wieder nach Peiting kommen, weil sie beim örtlichen TC sehr aktiv Tennis spielt.



Sollte Anna Eberle den Titel bekommen, gibt es großzügige Geschenke wie diverse Dirndl, ein goldenes iPhone, einen Audi A4 als „Dienstwagen“ während der Amtszeit, einen Tankgutschein im Wert von 2.000 Euro, einen Wohlfühlurlaub für zwei Personen in einem Spitzenhotel und natürlich ein für eine Hoheit angemessenes Taschengeld.