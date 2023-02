Arbeiten an Fischaufstiegshilfe am Kraftwerk Urspring

Von: Rasso Schorer

Teilen

Bis ungefähr Juli 2024 soll die Fischaufstiegsanlage am Kraftwerk Urspring fertig sein. © Uniper

Urspring – Am Kraftwerk Urspring entsteht bis etwa Juli 2024 eine Fischaufstiegsanlage für rund sieben Millionen Euro.

So werde die Durchgängigkeit des Lechs im Verbund mit der für 2023/2024 projektierten Fischaufstiegsanlage am Kraftwerk Dessau auf einen zusammenhängenden Abschnitt von rund 24 Kilometer verlängert, teilt Uniper mit. Seit dieser Woche wird die Baustelle eingerichtet.

Von besonderer Bedeutung sei die Wiedervernetzung mit der Litzauer Schleife. „Bis 2027 wird Uniper alle seine Kraftwerke am Lech sowie an Isar, Main und Donau mit Fischaufstiegsanlagen ausgestattet und so für die flussaufwärtsgerichtete Fischdurchgängigkeit gesorgt haben.“