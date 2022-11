Auch heuer Nachtragshaushalt in Peiting

Von: Johannes Jais

Teilen

Mit dem Nachtragshaushalt für 2022 erreicht der Etat ein Volumen von 46,6 Millionen Euro. Das sind im Gegensatz zum Haushaltsplan vom Dezember 1,1 Millionen Euro mehr. © Symbolfoto: Panthermedia/IzelPhotography

Peiting – Mit einem deftigen Griff in die Rücklage ist der Nachtragshaushalt für 2022 verbunden. Die Summe, die entnommen wird, verdoppelt sich. Waren ursprünglich 3,2 Millionen Euro vorgesehen, so sind es jetzt 6,4 Millionen Euro.

Die allgemeine Rücklage, die der Markt Peiting dann noch hat, wird zum 31. Dezember 2022 zirka 1,5 Millionen Euro ausmachen, rechnete Kämmerin Dörthe Schneider in der Gemeinderatssitzung vor. Trotz der hohen Entnahme werde aber die Mindestrücklage gewahrt. Sie beträgt 250.000 Euro.



Für die Kämmerin, die seit April 2022 beim Markt Peiting angestellt ist, geht also bereits das erste Jahr am neuen Wirkungsort mit einem Nachtrag los, ehe sie ihren ersten regulären Etat fürs Jahr 2023 aufstellt. Die letzten Wochen waren besonders von der Vorbereitung des Zahlenwerks für den Nachtragshaushalt geprägt. „Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich auch was arbeite“, sagte sie zu den Gemeinderäten, ehe sie detaillierte Informationen gab.



Schneider rief mit Blick auf den Haushaltsplan 2023 zur Zurückhaltung auf. Laufende Ausgaben und künftige Investitionen müssten gründlich abgewogen werden, zumal nicht mit zusätzlichen Einnahmen zu rechnen sei und die Preisspirale sich weiter nach oben drehen werde.



Steigende Personalkosten

Im Lauf des Jahres haben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der schon im Dezember vergangenen Jahres von Vorgänger Christian Hollrieder vorgelegt und vom Gremium verabschiedet wurde, doch einige Veränderungen ergeben. Das sind Mehrausgaben fürs Personal in Höhe von 300.000 Euro, was überwiegend auf Neueinstellungen zurückzuführen ist.



Dabei kommt es zu einer Mehrung von gut acht Stellen bei den tariflich Beschäftigten. Darunter sind die drei Eismeister. Doch auch fürs Peitingmobil, für Kindergärten und für das Wellenfreibad fallen zusätzliche Personalausgaben an.



Investitionen

Der Nachtragshaushalt ist auch Spiegelbild dessen, dass es bei der Sanierung des Wellenfreibads (230.000 Euro) oder beim gemeindlichen Bauhof (neue Halle für 325.000 Euro) zu weiteren Ausgaben kommt. Weil die Arbeiten zur Erschließung der Baugebiete Bachfeldstraße (zweiter Abschnitt) und Heimgartenstraße bevorstehen, muss der Aufwand dafür noch heuer in den Etat aufgenommen werden. Vorgesehen ist eine Million Euro.



Auf der anderen Seite müssen bei der Gewerbesteuer, die von den Betrieben in der Marktgemeinde entrichtet wird, Abstriche vorgenommen werden. Waren vor zehn Monaten noch 8,2 Millionen Euro veranschlagt worden, so zeichnet sich im Herbst ab, dass dieser Ansatz verfehlt wird. Kämmerin Dörthe Schneider hat nun 7,3 Millionen Euro eingestellt.



Bei den künftigen Haushaltsberatungen wolle man „stringent vorgehen, ohne Panik zu verbreiten, bekundete Bürgermeister Peter Ostenrieder. „In meinen Augen ist das nix Dramatisches“, kommentierte Franz Seidel (Bürgervereinigung) den Nachtragshaushalt. Gleichwohl gelte es, die Personalkosten im Auge zu behalten.



Norbert Merk (CSU) betonte, der Markt Peiting habe in der finanziellen Ausstattung „Freiraum“. Grund dafür sei, dass man in den vergangenen Jahren „gemeinsam gut gewirtschaftet“ habe.



Schließlich haben die Gemeinderäte dem Nachtragshaushalt für 2022 zugestimmt. Damit erreicht der Etat ein Volumen von 46,6 Millionen Euro. Das sind im Gegensatz zum Haushaltsplan vom Dezember 1,1 Millionen Euro mehr.