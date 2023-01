Mehrwegangebotspflicht gilt seit Jahresbeginn

Von: Rasso Schorer

Um das Aufkommen an Pizzakartons etwas zu ordnen, hat die Schongauer SPD im Sommer diesen Behälter aufgestellt. Am Mittwochnachmittag war er komplett leer. Für weniger Müll soll eine Neuerung im Verpackungsgesetz sorgen. © Schorer

Landkreis – Seit Jahresbeginn gilt die Mehrwegangebotspflicht. Heißt: Gemäß Verpackungsgesetz müssen Kunden selbst entscheiden können, ob sie Speisen und Getränke to go – also für unterwegs – in Mehr- oder Einwegverpackungen mitnehmen. Teurer oder schlechtergestellt darf das nicht sein; Pfandlösungen sind möglich. Ausnahmen gibt es für Anbieter mit höchstens fünf Beschäftigten und maximal 80 Quadratmetern Ladenfläche.

Wie viel Müll zuletzt wegen Einweg-Verpackungen für Speisen to go anfiel, kann die EVA GmbH nicht beziffern. „Sie werden nicht getrennt erfasst, sondern je nach Material und Verschmutzungsgrad im Altpapier, im Gelben Sack oder im Restmüll entsorgt“, erklärt Sprecherin Claudia Knopp.

Gasthof Zum Keppeler: „Werden Lösung finden“

Grundsätzlich sei es ja richtig, das Plastikmüllaufkommen zu reduzieren, findet Markus Keppeler. Aber werde hier an der richtigen Stelle angesetzt, fragt der Chef des Gasthofs Zum Keppeler in Peiting mit Blick auf Mehraufwand und Hygiene. „Manchmal kommt man um eine Verpackung einfach nicht rum.“ Dabei setze er in seiner Wirtschaft längst auf Pappe; beim Essen auf Rädern könne es ohne Kunststoff aber schwieriger werden. „Da dürfen wir jetzt noch unsere Restbestände aufbrauchen und werden dann eine Lösung finden.“



Reichlich Erfahrung mit Essen to go und dessen Verpackung hat Fabian Pfettrisch. Er ist einer der Köpfe hinter der Schongauer Lieferhex, die bis zur Aufgabe im Sommer Essen von Restaurants und Imbissen zur hungrigen Kundschaft beförderte. Die wesentlichen Änderungen gebe es für Becher, Salatschüsseln und Essensschalen aus Plastik, schätzt er ein – Pappe und Mehrweg seien die Alternativen. Logistisch habe es die Umstellung auf Mehrweg in sich: Die Behälter müssen beschafft, das Pfand eingenommen und wieder ausgegeben, die Behälter gewaschen werden. Zwar gibt es einheitliche Systeme, die es ermöglichen, die in Wirtschaft A mitgenommene Schüssel in Restaurant B abzugeben – flächendeckend ist das aber längst noch nicht. Lehnt es ein Restaurant ab, Fremdgeschirr anzunehmen, könne das zu Verdruss führen, glaubt Pfettrisch. Wohlgemerkt kann der Kunde aber weiterhin selbst entscheiden, ob er Ein- oder Mehrweg wählt.

„Für Lieferdienste kompliziert“

„Für Lieferservices stelle ich es mir am kompliziertesten vor: Man muss das Pfand einpreisen, jedoch nur bei manchen Gerichten, und man muss das Pfand wieder zurückzahlen bei Abgabe.“ Das Geschirr unterschiedlicher Restaurants müsse entweder sofort zurückgebracht werden – erhöhter Fahrtaufwand – oder bis zur Retournierung, womöglich schmutzig, zwischengelagert werden, was eine Vorfinanzierung bedeutet.



Da sei er direkt froh, sich nicht mehr damit beschäftigen zu müssen: Im Sommer 2022 wurde die Lieferhex aufgegeben, schildert Pfettrisch: „Krieg, Benzin, Energie“. Allen Unannehmlichkeiten zum Trotz finde er Mehrweg gut. Zu überlegen sei aber, ob der Mehraufwand zum Beispiel durch Waschen und das Zurückbringen via Auto die Vorteile für Mutter Natur nicht wieder einkassiere. „Aus meiner Sicht wären biologisch abbaubare Einweg-Behälter der Königsweg.“

Metzgerei Filser: „ein Glücksgriff“

Auf die sogenannte ECOBox setzt derweil die Altenstadter Metzgerei Filser schon sein September 2019. „Wir waren somit schon 28 Monate früher gesetzeskonform“, freut sich Chef Ludwig Filser. „Ein Glücksgriff und weiterhin sind wir voll davon überzeugt und die Kunden begeistert.“ Den Mehraufwand für das Spülen wiege das schönere, einfachere und schnellere Verpacken der Lebensmittel beim Verkauf mehr als auf. Dank einer modernen Industriespülmaschine mit vier Minuten Laufzeit laufe das nebenbei. „Strom hierfür produzieren wir mit PV-Anlagen und einem hocheffizienten Blockheizkraftwerk, das Warmwasser kommt von unserer Hackschnitzelheizung.“



Ob die Kunden mitziehen, das sei vor der ECOBox-Einführung seine größte Sorge gewesen, beschreibt Ludwig Filser – doch erwies sich diese als unbegründet. Das belegt der Blick aufs Zahlenwerk: In den 28 Monaten wurden 40.439 Boxen im Laden ausgegeben – Großkunden wie Bäcker oder Dorfläden nicht inbegriffen. „Wenn man rechnet, dass ein normaler Einkauf mit Einschlagpapier, Salatbecher, Plastik- und Papiertüten schnell mal 100 Gramm Müll und mehr produziert, haben wir so schon über vier Tonnen Müll weniger produziert. Ich bin gleich selbst erstaunt.“