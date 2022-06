Audioguide „Auf den Spuren der Henkerstochter“ jetzt auch in englischer Sprache

Teilen

Präsentieren den Audioguide in englischer Sprache sowie den dazugehörigen Flyer: vorne Oliver Pötzsch, stehend Ursula Diesch, Andreas Klausmann und Roswitha Eimer (v. links). © Klausmann

Schongau – Ab sofort ist der Audioguide mit Bestsellerautor Oliver Pötzsch „Auf den Spuren der Henkerstochter“ auch in englischer Sprache verfügbar, damit ausländische Gäste individuell die Altstadt kennenlernen können.

Anschaulich und spannend beschreibt der Erzähler Oliver Pötzsch die Schauplätze seiner inzwischen acht Bände, die mit Schongau verbunden sind. Beim Rundgang mit zehn Stationen bekommen die Hörer einen faszinierenden Einblick in die Begebenheiten des historischen Romans und in die Geschichte von Schongau. Weitere Details über das Leben der Henkersfamilie in einer dramatischen Zeit tragen zum Hörerlebnis bei. Die von Veronika Rüfer und Valentin Schmitt eingespielte Musik macht die einzelnen Stationen besonders lebendig, sodass der Hörer in die Zeit vor 400 Jahren eintauchen kann.

Dazu hat die Tourist Information einen Flyer in englischer Sprache erstellt. Renate Sievers übernahm hierfür die Übersetzung und Andreas Klausmann die digitale Bearbeitung.



Den Audioguide zum Selbsterkunden der Altstadt von Schongau kann man sich unter www.schongau.de herunterladen. Weitere Informationen zu Erlebnisführungen gibt es bei der Tourist Information Schongau unter Tel. 08861 214-181 und touristinfo@schongau.de.

Der Rundgang in deutscher Sprache.