3. Auerberg Klassik: Bereit für die nächste Runde

Straßen-Rennmotorräder mit Historie bestimmen das Bild der Auerberg Klassik. Doch so wie auch 2019 sind ausgewählte Rennautos dabei. © Max Leitner/Auerberg Klassik

Bernbeuren – Im Jahr 2019, dem Sommer vor Corona, pilgerten über 10.000 Besucher zur zweiten Auflage der historischen Motorrad-Bergfahrten am Auerberg. Seitdem mussten sie sich gedulden, heuer soll es aber wieder klappen und ein Termin steht bereits fest: Am 10. und 11. September steigen die 3. Auerberg Klassik.

Rückblick: Neben dem großen Besucherinteresse war 2019 auch das der Teilnehmer beachtlich. Aus 325 Anmeldungen mussten die Veranstalter die nur 200 möglichen Startplätze auswählen, Fahrer aus sieben Nationen, darunter Japan und USA, traten bei den Gleichmäßigkeitsläufen am Auerberg an. Dazu waren 20 eingeladene Renn­autos dabei.



„Motorsport-Feeling vom Feinsten, Pensionen und Hotels in der Umgebung waren ausgebucht und sämtliche lokale Vereine konnten durch den Verkauf ihrer handgemachten Speisen und Getränke ihre Kassen füllen“, erinnert sich Initiator und 1. Vorstand des Auerberg Klassik e.V. Hermann Köpf.



Sein Team und er stecken seit Monaten in den Vorbereitungen für das nächste Revival. Bis 30. Juni konnten sich Interessenten, bevorzugt mit Straßen-Rennmotorrädern mit Historie, für Startplätze anmelden; Mitte Juli fällt die Entscheidung.



Diese dürfte erneut nicht einfach werden. „Bereits in den ersten 24 Stunden nach Öffnung der Online-Nennmöglichkeit waren über 100 Einsendungen zu verzeichnen“, freut sich Köpf.



Üppiges Drumherum bei 3. Auerberg Klassik

Neben dem „Best-Dressed-Wettbewerb“ wird im Ortskern wieder eine Ausstellung mit Leihgaben verschiedener Museen, privater Sammler und Gönner zu finden sein. Im Aussteller-Bereich präsentieren Händler ihre aktuellen Modelle. Der diesjährige Hauptpartner Indian Motorcycle ist mit einer Ausstellung dabei.



Neu in diesem Jahr wird die Bereitstellung von synthetisch hergestelltem Rennbenzin für alle interessierten Teilnehmer sein, um den Ausstoß von Kohlendioxid zu senken: „Wir sehen es als unsere Pflicht unsere Motorsportveranstaltung in dieser beliebten Ausflugsgegend so klimaneutral wie möglich zu gestalten“, so Köpf.