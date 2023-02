Fingerzeig zur Zukunft des Schongauer Krankenhauses: Kleiner oder weg

Von: Rasso Schorer, Astrid Neumann

Zwei Modelle lässt der Aufsichtsrat für die Krankenhäuser Schongau und Weilheim erarbeiten: Ersteres wird darin auf niedrigstem sogenanntem Level fortgeführt – oder gar nicht. Das entspreche nicht dem Bürgerentscheid, so das Aktionsbündnis (hier bei einer Demo Ende November, im Vordergrund die Vertreter der Krankenhaus GmbH). © Schorer

Schongau – Wie geht es weiter für das Schongauer Krankenhaus? Dass der Standort in seiner jetzigen Größe und seinem Umfang an Aufgaben erhalten bleiben könnte, spielt in den weiteren Überlegungen des Aufsichtsrats offenbar keine Rolle mehr.

Am Montag lud die Krankenhaus GmbH zum Pressegespräch in Schongau ein. Es ging um die Altersmedizin. Dass der Standort in der Lechstadt Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation bietet, sei etwas Besonderes. Insgesamt, so hieß es, sei die Altersmedizin gut aufgestellt. Nun stellt sich aber erneut die Frage: Für wie lange noch? Und wo überhaupt? Denn am selben Montag zog sich der Aufsichtsrat zur Klausur zurück, um sich mit der Zukunft des ganzen Krankenhausstandorts Schongau zu befassen.

Am Mittwoch stand ein Gespräch mit dem Aktionsbündnis an, auch die Kreisräte wurden informiert. Am Donnerstag war dann das Personal der Krankenhaus GmbH an der Reihe. Am Abend versandte das Landratsamt eine Pressemitteilung.



Ziel des Aufsichtsratklausur vom Montag sei es gewesen, darüber zu beraten wie nach dem für ein Jahr bindenden Ausgang des Bürgerentscheids vom Dezember weiter vorzugehen sei. So schreibt es Hans Rehbehn, Leiter des Büros der Landrätin und Pressesprecher des Landratsamts. Das Gremium sei zum Schluss gekommen: Der Wirtschaftsplan 2023 der Krankenhaus GmbH und der Entwurf des Kreishaushalts 2023 lassen die Umsetzung des Bürgerentscheids im begonnenen Jahr 2023 zu. Der Landkreis greift bisher jährlich tief in die Tasche, um die roten Zahlen der Krankenhaus GmbH aufzufangen.

Wichtige Reform auf Bundesebene

Gemeinsam mit Gutachter Prof. Dr. Norbert Roeder sowie dem Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft Roland Engehausen und dessen Stellvertreter Andreas Diehm befasste sich der Aufsichtsrat ferner „mit den aktuellen Rahmenbedingungen und den Auswirkungen der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angekündigten Krankenhausreform“, heißt es weiter. Das Krankenhausreformgesetz wird wohl im Lauf des Jahres von Bundestag und Bundesrat beschlossen und zum Jahresbeginn 2024 in Kraft treten. Dadurch ergebe sich eine „wesentliche Änderung der Sachlage für die künftige Krankenhausversorgung“, heißt es aus dem Landratsamt.



Was das für den hiesigen Landkreis heißt, dem wollte sich die Klausurtagung am Montag widmen. Ein Ergebnis: Der Aufsichtsrat beauftragte die Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH, die Auswirkungen der Krankenhausreform im Einzelnen zu prüfen. Und zwar anhand vonzwei Modellen.



Wichtig zu wissen ist: Die mit der Krankenhausreform betraute Kommission der Bundesregierung will Krankenhäuser künftig drei Stufen zuordnen. Auf Level 1 spielt sich die Grundversorgung ab. Level 2 dient der Regel- und Schwerpunktversorgung. Level 3 gilt dort, wo Maximalversorung stattfindet.



Keine Notaufnahme

Modell 1, dem der Aufsichtsrat Zukunftschancen einräumt, sieht vor, den Standort Weilheim fortzuführen, dann auf dem sogenannte Level 2. Schongau erhielte in diesem Fall Level 1i. „Plus Zusatzangebote“. Doch was heißt das für die Notfallversorgung in Schongau? Jene Häuser des Levels 1, die Notfallversorgung übernehmen, werden als 1 n klassifiziert. 1 i (integrierte ambulant/stationäre Versorgung), wie es das Modell für Schongau vorsieht, hält diese nicht vor. Die Regierungskommission schreibt: „Level-1i-Krankenhäuser verbinden wohnortnah zumeist allgemeine und spezialisierte ambulante fachärztliche Leistungen mit Akutpflegebetten, in denen Patientinnen und Patienten z. B. zur Beobachtung und Basistherapie oder nach der Verlegung aus einem Haus der Regel-/Schwerpunkt- oder Maximalversorgung stationär überwacht und gepflegt werden können.“Also keine Notaufnahme, keine Intensivmedizin – sondern akutpflegerische Leistungen mit Akutpflegebetten. Seitens der Krankenhaus GmbH hieß es in der Vergangenheit immer wieder, es sei schwer, Ärzte für Schongau zu gewinnen. Häuser mit Level 1 i könnten auch von qualifizierten Pflegefachpersonen geleitet werden, nieder­gelassene Ärzte haben die Möglichkeit, hier Betten zu belegen.

Modell 2, wie es der Aufsichtsrat erörtern lassen will, sieht den Standort Schongau überhaupt nicht mehr vor. Von „Bestand einhäusig“ und „Standort Weilheim mit Level 2“ ist hier die Rede.



Sobald das Krankenhausreformgesetz in Kraft tritt, bleibe den Krankenhäusern für die konkrete Umsetzung ein Zeitraum, eine „Transformationsphase“ von voraussichtlich fünf Jahren, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Es werde „starke Veränderungen in den jeweiligen Strukturen“ nach sich ziehen. Sobald die Geschäftsführung der Krankenhaus GmbH die Ergebnisse der beiden Modelle beisammen hat, sei es am Aufsichtsrat und den zuständigen Kreisgremien, sich damit zu befassen.



Zu kurz gedacht?

Daniela Puzzovio vom Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ gibt sich am Freitag noch zurückhaltend und kündigt eine Pressemitteilung an. Es seien nicht alle Varianten geprüft worden, befindet sie. „Uns geht es immer noch um den Erhalt des Schongauer Hauses als Grund- und Regelversorger.“ Das Ergebnis der Aufsichtsratssitzung entspreche nicht dem Bürgerentscheid, so Puzzovio.