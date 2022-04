Ausstellung des Fotoclubs Schongau im Ballenhaus

Schongau – Bereits 2020 sollte die Fotoausstellung des Fotoclub Schongau e.V. stattfinden. Nach mehrfacher Verschiebung kommt sie nun zwei Jahre später in das Ballenhaus nach Schongau. Und sie wird größer. Denn die engagierten Fotoamateure haben sich allen Widrigkeiten zum Trotz nicht unterkriegen lassen und ihr Hobby unverdrossen weiter ausgeübt.

So zum Beispiel die 24-Stunden-Foto-Challenge im November 2020. Insgesamt 29 Fotoaufgaben mussten jeweils innerhalb von 24 Stunden gelöst werden. „Das hat allen Teilnehmern Höchstleistungen abverlangt“, sagt der erste Vorsitzende des Fotoclubs Franz Fischer. „Aber es war erstaunlich, was an kreativen und wirklich beeindruckenden Fotos herausgekommen ist“, ergänzt er.



Etwas entspannter war die 7-Tage-Fotochallenge im letzten Jahr und erst kürzlich ein interner Fotowettbewerb. „Es sind viele Fotos seit Verschiebung unserer Ausstellung hinzugekommen und ich bin mir sicher, dass sie diese bereichern werden“, sagt der Clubchef. So werden in der Fotoausstellung über 90 Bilder der Mitglieder zu sehen sein.



Die Fotoausstellung ist zu sehen vom 30. April bis 1. Mai im Ballenhaus in Schongau jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr. Informationen zu den Aktionen des Fotoclubs, Fotos von Workshops und Fototouren können auf der Internetseite www.fotoclub-schongau.de abgerufen werden.