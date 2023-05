Ausstellung „Leicht-sinnig“ des Steingadener Cartoonisten Erik Liebermann

Von: Rafael Sala

Teilen

Einfach „leicht-sinnig“: Der Cartoonist Erik Liebermann stellt derzeit seine Werke in der Katholischen Landvolkshochschule Wies aus. Darüber freut sich die Stellvertretende Direktorin Sylvia Hindelang. © Sala

Steingaden – Spricht ein Stein zum anderen: Was tun, wenn der Meeresspiegel steigt? Sagt der andre: abtauchen! Nach unten gezogene Mundwinkel, Augen mit wenig Ausdruckskraft: Entsprechend traurig sind die Gesichter bei dieser alles anderen als ersprießenden Nachricht.

Diese Darstellung ist eine von vielen, die derzeit im Erdgeschoss der Katholischen Landvolkshochschule Wies bei Steingaden zu sehen sind. Ihr Schöpfer heißt Erik Liebermann – ein Künstler und Designer, der hier zu Lande alles andere als ein unbeschriebenes Blatt ist: Zum dritten Mal präsentiert der 80-Jährige in der Bildungseinrichtung seine Werke, seit sage und schreibe fast 50 Jahren ist er hauptberuflich als Cartoonist für Zeitungen, Zeitschriften, Buchverlage und Behörden tätig.



„Leicht-sinnig“ lautet diesmal der Titel seiner Ausstellung – ein Wortspiel, das erfrischend zweideutig ist und den Kern seiner Arbeiten wie kein anderes trifft. Davon ist zumindest Sylvia Hindelang überzeugt, die auf der gut besuchten Vernissage viele treffende Bilder für die ungebremste Schaffenslust des Steingadeners fand: „Leichtsinnig – das steht nach der Bedeutung des Wortes für einen Mangel an Vorsicht und Überlegtheit“, führte die Stellvertretende Direktorin mit Verweis auf einen entsprechenden Lexikon-Eintrag aus. Man könne es aber auch positiv formulieren, denn schließlich stecken in dem Adverb die Bestandteile „leicht“ und „sinnig“, Letzteres durchaus zu umreißen als „sinnlich“. Und da wird dann gleich viel Blau, Gelb und Grün über den ansonsten mausgrauen Begriff geschüttet, denn mit offenen Sinnen die Welt erkunden und dabei wunderbar leichten Gemütes zu sein – was gibt es Schöneres? Liebermann selbst drückte es so aus: „Ich denke in Bildern.“ Ein Satz, der alles aussagt.



Die Welt bei allen Konflikten und dem, was man den „Ernst des Lebens“ nennt, auch von ihrer farbigen, unterhaltsamen, eben „leicht-sinnigen“ Seite sehen, der Verzagtheit nicht das letzte Wort einräumen, sondern auch die Lebensfreude zu ihrem Recht kommen zu lassen: Das ist etwas, worauf sich der gelernte Industrie-Designer meisterhaft versteht. Dazu ist vor allem eines nötig: die Lust am Beobachten. So gehe er an keinem Stein vorbei, ohne ihn in die Hand zu nehmen, ihn zu befühlen und sich so seine Gedanken zu machen, schilderte er schmunzelnd. Und natürlich: Wie das Gesehene künstlerisch umzusetzen ist.



Das Ergebnis: Zeichnungen, Grafiken, Cartoons und Collagen, die sich wie riesige Überraschungseier öffnen, die voller Humor sind, aber auch das besitzen, was der Künstler selbst als eine „zweite oder auch dritte Schicht“ bezeichnet. Ein wenig nachdenken tut eben auch Not – aber die Belohnung folgt auf dem Fuß.



Umrahmt wurde das alles durch nicht weniger doppeldeutige Klänge, gespielt von Melanie Geiger aus Wildsteig auf der Gitarre. Lieder, die sich darum drehen, was der Ötzi wohl sagen würde, weilte er plötzlich unter uns, in einer Sauna zum Beispiel oder als Spaßfigur in den sozialen Medien gepostet: Jessas, würde da sein seufzendes Resümee lautet. Was für eine komische Welt ist das doch, in der die Menschen heutzutage leben. Fast wie ein Cartoon.



Zu sehen ist die Ausstellung etwa ein Jahr lang – bis April 2024.