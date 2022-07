Badesteg und -insel verschwinden vom Lido

Von: Rasso Schorer

Bild der Vergangenheit: Badeinsel und Badesteg werden am Lido in Schongau nicht mehr zu Wasser gelassen. © Neumann

Schongau – Die Entscheidung hatte sich so angebahnt, war über längere Zeit gedreht und gewendet sowie mehrfach vertagt worden, doch am Ende fiel sie wie spätestens seit der Sondersitzung in der vorangegangenen Woche (wir berichteten) erwartet: Bade­steg- und -insel am Lido werden nicht mehr zu Wasser gelassen. Ob zumindest ein Holzsteg realisiert werden kann, muss geprüft werden. Eine Risikoanalyse für den ganzen Lido läuft.

Nur den Steg ins Wasser? Nur die Insel? Beide? Nichts davon? Bürgermeister Falk Sluyterman bat dazu am Dienstag im Stadtrat um eine Aussprache in der „gebotenen Kürze“. Schließlich hatte sich das Thema schon seit längerer Zeit zum Dauerbrenner entwickelt. Mit der Konsequenz, dass die Liste der Risiken und des durch die Stadt zu leistenden Aufwands immer länger wurde.

Geschäftsleiterin im Rathaus Bettina Schade ging nochmals auf einige Punkte ein. Fangstellen, die Notwendigkeit der Prüfung unter Wasser, das am Stegplatz zwischenzeitlich abgeschwemmte Ufer. Dazu geänderte Herstellervorgaben: eine einzuhaltende Höchstzahl an Personen, das Verhindern eines Durchtauchens unter der Insel, eine Überprüfung nach jedem Sturm. Zunehmende Unwetter­ereignisse, eine schwer einzuschätzende mögliche Nutzergruppe inklusive Kindern, Nichtschwimmern und Alkoholisierten und ein am Stausee zunehmender Schwellbetrieb samt Gefahren wie Strömungen und Treibholz.



Ausgang nicht absehbar

Ihre rechtliche Einschätzung: Die verkehrssicherungspflichtige Stadt wäre im Ernstfall vor Gericht einer Einzelbewertung ausgesetzt, deren Ausgang nicht abzusehen ist.



Der anschließenden Meldung Markus Kellers (Grüne), die Verwaltung skizziere Bedrohungsszenarien, um die Stadträte einzuschüchtern, widersprach Bürgermeister Sluyterman entschieden: „Es ist unser Job, Sie umfassend zu informieren.“ Kein schöner Stil, befand Keller, der mit Hinblick auf Steg und Insel aber zusammenfasste: „Das nimmt Formen an, deren Aufwand nicht mehr tragbar ist.“



Mittlerweile zwar umfassend, 2015 aber alles andere als vollständig informiert, sah sich Michael Eberle (CSU). Das damals gegebene „Versprechen an die Jugend“, Steg und Insel, müsse nun wieder gebrochen werden. „Jetzt endlich gibt es Aufklärung“, vor sieben Jahren sei das falsch gelaufen.



Dem entgegnete Schade, selbst erst seit 2016 im Schongauer Rathaus. Sie müsse eine Lanze für die damaligen Kollegen brechen. „Die Rechtsprechung und die Herstellerangaben haben sich in der Zwischenzeit geändert.“



Unabhängig davon war auch Eberles Einschätzung zur Sache klar. „Die Insel ist nicht mehr zu halten, das wäre angesichts der zahlreich dargestellten Gefahren nicht mehr vertretbar.“ Ob die Gefahr am Steg beherrschbar sei, verdiene aber durchaus einer genaueren Betrachtung.



Er sei total verzweifelt, bekannte Gregor Schuppe (ALS). Es tue ihm im Herzen weh, doch „die Herstellerangaben lassen keine andere Wahl“ als sich gegen Steg und Insel auszusprechen. Der Aufwand werde sonst zu groß „und 500 Meter weiter steht das Plantsch, das wir subventionieren“.



Der Beschluss fiel in Etappen, auch Eberle hatte einen Vorschlag formuliert, der aber keine Mehrheit fand. Dagegen, Insel und Steg ohne weitere Maßnahmen und gegen die Empfehlung der Verwaltung zu Wasser zu lassen, sprach sich der Stadtrat einstimmig aus. In Sachen Insel nochmals in die genauere Prüfung zu gehen befürwortete ebenfalls kein Gremiumsmitglied. Anders sah es beim Steg aus; sein endgültiges Ende wurde mit deutlich knapperer Mehrheit besiegelt. Stattdessen wurde die Verwaltung einstimmig beauftragt, die Möglichkeit eines Holzstegs zu prüfen.



Risikoanalyse für ganzen Lido

Die Risikoanalyse für den ganzen Lido läuft. „Ich beklage das gesellschaftliche Klima, alle Risiken nach oben durchzureichen“, fasste Schuppe seine Sicht zusammen. Es gelte für alle wieder „selbst Arsch in der Hose“ zu haben.