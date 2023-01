Bahnstrecke zwischen Peißenberg und Peiting: Nach den Ferien wieder normal

Von: Rasso Schorer

Nachdem Entgleisen eines Zuges ist die Strecke zwischen Peiting und Peißenberg gesperrt. Normal verkehren sollen die Züge wieder ab dem 20. Februar. © Bundespolizei

Peiting – Nachdem am 10. Januar nahe des Bahnhofs Peiting-Ost ein Zug entgleist ist, ist die Strecke zwischen Peißenberg und Schongau bislang gesperrt.

Das wird auch noch bis voraussichtlich Sonntag, 19. Februar, so bleiben, wie jetzt die Bayerische Regiobahn (BRB) mitteilt. Die Bauarbeiten der DB Netz AG an der Strecke dauern noch an. Ab Montag, 20. Februar, sollen dann wieder Züge nach dem Regelfahrplan verkehren.

Bislang ist Schienenersatzverkehr in Form von Bussen auf der Strecke unterwegs. „Nach den Faschingsferien bestehen dann auch für die Schülerinnen und Schüler wieder die gewohnten Zugverbindungen“, heißt es von Seiten der BRB.

Am 10. Januar war kurz vor dem Bahnhof Peiting-Ost ein Zug entgleist.