Bauland in Birkland

Von: Johannes Jais

Teilen

Blick auf Birkland. Im Süden der Ortschaft soll ein kleines Baugebiet mit zehn Parzellen ausgewiesen werden. © Jais

Birkland – Wenn man in Peiting oder in Birkland nach der Almenstraße fragt, gibt’s meist nur ein Achselzucken. Das kann sich im Lauf der nächsten Jahre ändern. Auf der Südseite Birklands – am Weg zum Sportgelände – wird nämlich Bauland ausgewiesen. Der Beschluss dafür ist nun im Peitinger Marktgemeinderat getroffen worden.

Konkret ist es um die Aufstellung des Bebauungsplanes Nummer 94 gegangen; er hat den Namen „An der Almenstraße“. Zehn Grundstücke, im Schnitt ungefähr 600 Quadratmeter groß, sollen dort entstehen. Gedacht sind sie für Birkländer. Interessenten aus dem Hauptort Peiting können sich dafür bewerben; sie gelten aber nicht als Einheimische.



Die notarielle Beurkundung zwischen den bisherigen Grundstückseigentümern und dem Markt Peiting ist bereits erfolgt, hieß es im Gemeinderat. Jetzt, nachdem der Aufstellungsbeschluss gefasst worden ist, wird ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung beauftragt.



Bei diesem Baugebiet wird, was den Modus angeht, genauso verfahren wie bei anderen Flächen, welche die Gemeinde in den vergangenen Jahren erwerben konnte. Die Hälfte des künftigen Baulandes kann der bisherige Eigentümer des Feldes verkaufen, die andere Hälfte wird durch die Gemeinde vergeben. Beide „Parteien“ haben also fünf Grundstücke; insgesamt sind es zehn.



Zuletzt wurde in der Ortschaft Birkland, die mit ihren 600 Bewohnern seit dem Jahr 1978 zur Marktgemeinde Peiting gehört, an der Dekan-Schmölz-Straße Bauland bereitgestellt. Das ist mittlerweile sechs Jahre her. Das letzte Grundstück – nahe an der Staatsstraße Richtung Schongau gelegen – wurde erst vor drei Jahren vergeben.



Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan An der Almenstraße ist mit großer Mehrheit gefasst worden. Es gab zwei Gegenstimmen von Thomas Elste und Susann Tabatabai-Schweizer.



Elste fragte zu der Baumreihe nach, die an der Straße steht, die zum Sportgelände hinausführt. Die bleibe nicht erhalten, beantwortete Bürgermeister Ostenrieder die Anfrage des Gemeinderates aus der Grünen-Fraktion. Die Bäume wären privat gepflanzt worden und stünden zu nahe an der Straße. Dort gebe es kaum ein Durchkommen, wenn landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs seien.



Zudem hakte Elste nach, ob die Infrastruktur in Birkland (Kindergartenplätze, Abwasser) für das zusätzliche Baugebiet ausreichend sei. Bei der Gemeinde geht man davon aus, dass deswegen am Kindergarten keine Erweiterung notwendig wird. „Wir wissen natürlich nicht, wie fruchtbar die Familien sind“, ergänzte Rathauschef Peter Ostenrieder.



Bettina Maeße vom Bauamt informierte darüber, dass sich die Gemeinde bei diesem Bebauungsplan eine Umweltprüfung spare. „Den Bericht über 20 Seiten gibt’s da nicht“, sagte Maeße in der November-Sitzung des Marktgemeinderates.



Was den Abstand zum Sportgelände im Süden angeht, so werde da die Auswirkung einer Lärmemission untersucht, ergänzte die Mitarbeiterin aus der Bauverwaltung. Auch dazu hatte Gemeinderat Elste nachgefragt. Bürgermeister Ostenrieder merkte dazu an, die Gemeinde baue auf der neu ausgewiesenen Fläche nicht näher an das Sportgelände, als die Häuser weiter westlich (Am Wiesanger) eh schon dran sind.



Franz Seidel (Bürgervereinigung) hielt es für sinnvoll, den Grünstreifen auf der Südseite, der beim Gebiet Am Wiesanger schon besteht, auch weiter östlich am neuen Baugebiet fortzuführen. Herbert Salzmann (SPD) erkundigte sich nach der Größe der Grundstücke (zirka 600 Quadratmeter).



Norbert Merk (CSU) wollte wissen, ob das Bauland auf der Ostseite bis zur nächsten – namenlosen – Straße verlängert werden könne und so etwas angedacht sei. Kommentar des Bürgermeisters dazu: „Angedacht war’s schon“. Aber die Flächen seien landwirtschaftlich genutzt und dafür nicht zu bekommen.