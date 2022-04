Bauleitplanung für Gewerbegebiet westlich der Bergwerkstraße abgeschlossen

Von: Johannes Jais

Wird zum Gewerbegebiet: die Wiese an der Bergwerkstraße. Die Erschließungsstraße ist befestigt, wird aber noch asphaltiert. © Jais

Peiting – Beim Gewerbegebiet westlich der Bergwerkstraße ist man nun durch mit dem Verfahren in der Bauleitplanung, nachdem im Marktgemeinderat in der Sitzung zwei Entscheidungen getroffen wurden. Zum einen gibt es jetzt den Feststellungsbeschluss zur Änderung im Flächennutzungsplan. Und zum anderen ist zum Bebauungsplan Westlich der Bergwerkstraße endlich der Satzungsbeschluss gegeben.

Zuvor wurden noch zwei Einwände bzw. fachliche Informationen behandelt. Der Technische Umweltschutz am Landratsamt hat darauf Wert gelegt, dass ein Bauwerber bereits bei der Einsichtnahme in den Bebauungsplan erkennen kann, in welche Richtungen die Flächen über erhöhte Emissionskontingente verfügen (Stichwort Schallschutz).



Der Handwerkskammer für München und Oberbayern ist aufgefallen, dass in der Fassung vom Februar 2022 im Gegensatz zur vorigen vom Herbst 2021 die Einschränkungen zur Nutzung im Einzelhandel fehlen; diese sollen wieder aufgenommen werden. Dazu heißt es in der Abwägung, der Marktgemeinderat habe sich dazu entscheiden, die erlaubte „kleinere Einzelhandelsnutzung“ nicht explizit zu regeln. Vielmehr sollte dies mit der Bezeichnung „Gewerbebetriebe aller Art“ als allgemein zulässig erklärt werden.



Im Gewerbegebiet westlich der Bergwerkstraße sind es acht Parzellen. Das größte Grundstück im Süden hat zirka 7.000 Quadratmeter, das kleinste 725, was einem Einfamilienhaus mit großem Garten entspricht. Sieben der acht Parzellen werden durch eine Stichstraße mit Wendehammer am westlichen Ende erschlossen. Zum größten Grundstück auf der Südseite gibt es eine kurze direkte Zuwegung von der Bergwerkstraße.