Bauplatz-Bewerbung in Peiting: Vergabe-Kriterien sollen angepasst werden

Von: Johannes Jais

In Peiting gibt es Überlegungen, die Vergaberichtlinien im Baugebiet Bachfeld zu ändern.

Peiting – Nach den Erfahrungen beim Verkauf der Grundstücke an der Drosselstraße im Norden Peitings, wo Interessenten einen Rückzieher machten, weil sich der Erwerb einer Doppelhaushälfte für sie als nicht finanzierbar erwiesen hat, gibt es jetzt Überlegungen dazu, die Vergaberichtlinien im Baugebiet Bachfeld zu ändern.

Ein Ansatz ist, dass eine Bewerbung für einen Bauplatz nur dann möglich ist, wenn der Interessent bei der Gemeinde eine Finanzierungszusage der Bank vorzeigen kann. Diesen Gedanken brachte der Geschäftsleiter beim Markt Peiting, Stefan Kort, den Gemeinderäten näher.



Beschlossen ist das freilich noch nicht. Über die geänderten Vergaberichtlinien soll in einer der nächsten Sitzungen entschieden werden. Im Bauabschnitt I – das ist der nördliche Teil – sind es 20 Parzellen. Davon vergibt die Gemeinde zehn Grundstücke. Dort besteht seit Anfang 2022 Baurecht.



Im ersten Abschnitt an der Bachfeldstraße sind die Grundstücke wesentlich größer als im zweiten, der südlich daran anschließt. Sie umfassen zwischen 630 bis 850 Quadratmeter. Nur bei den zwei Doppelhaushälften sind es lediglich 365 Quadratmeter. Dagegen werden im Abschnitt II, wofür zurzeit die Bauleitplanung läuft, die Grundstücke für die Einfamilienhäuser mit durchschnittlich 450 Quadratmetern deutlich kleiner geschnitten.



Bauplatz in Peiting: Ermäßigung auf der Kippe

600 Euro pro Quadratmeter: So viel verlangt der Markt Peiting bei den Parzellen für einen Quadratmeter. Das bedeutet: Ohne Erschließung haben Häuslebauer je nach Größe zwischen 380.000 und 523.000 Euro zu berappen, damit sie überhaupt das Grundstück bekommen. Die bisherige Variante, ein Grundstück bei Erfüllung bestimmter familiärer und einkommensbezogener Kriterien zu einem ermäßigten Kaufpreis abzugeben, wird im Bachfeld wohl nicht mehr greifen.



Ein weiterer Gedanke ist, das bisherige Vermietungsverbot fallen zu lassen. Im Bachfeld sollen Einfamilienhäuser mit zwei Wohnungen möglich sein. Eine davon könnte vermietet werden. Der Käufer des Grundstücks müsste aber zehn Jahre selbst drin wohnen. Dazu meinte Gemeinderätin Marion Gillinger, es solle keine Ferienwohnung zugelassen werden. Ziel sei vielmehr ein dauerhaft genutzter Wohnraum.



„Sozialer Aspekt in den Hintergrund“

Ein weiterer Punkt bei den Vergaberichtlinien ist, die Einkommensgrenzen beim Punktesystem anzuheben. Wer bislang unter 70.000 Euro an durchschnittlichem Jahreseinkommen hat, erhält fünf Punkte; bis 90.000 Euro sind es drei. Die Werte sollen um 19.000 bis 15.000 Euro erhöht werden. Kort dazu: „Uns ist schon bewusst, dass der soziale Gedanke da in den Hintergrund tritt.“



Während für den Bebauungsplan „Östlich der Bachfeldstraße 1“ schon Baurecht besteht, ist man für den Teil 2 (das südliche Quartier) mit seinen knapp 20 Grundstücken auf gutem Wege dahin. Noch einmal gab es eine öffentliche Auslegung. Es kamen einige Anmerkungen. Im Gemeinderat wurde im Oktober der Satzungsbeschluss gefasst.



Das Jugendamt und der fachliche Naturschutz am Landrats­amt Weilheim-Schongau haben darauf hingewiesen, dass ein Spielplatz angelegt werden soll. Dafür soll eine Fläche östlich des neuen Wohngebiets zur Peitnach hin berücksichtigt werden, merkte Bürgermeister Peter Ostenrieder an. Außerdem sei man am Thema Bolzplatz dran. Wegen der Nähe zur Peitnach müssten solche Flächen für Kinder und Jugendliche jedoch darauf abgestimmt werden, wie es mit dem Hochwasserschutzkonzept weitergeht.