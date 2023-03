Beinahe-Unfall mit Polizeiauto

Teilen

Ein Polizeiauto durch einen missglückten Überholvorgang zur Gefahrenbremsung gezwungen hat ein 25-Jähriger. Die allgemeine Verkehrskontrolle war so freilich unvermeidlich. © Symbolfoto: Julia Boecken

Schongau – Mehrere Verkehrsteilnehmer hat ein 25-Jähriger aus dem Altlandkreis am Freitagmittag in Gefahr gebracht – darunter auch eine Polizeistreife.

Von Burggen her kommend in Richtung Schongau fahrend überholte er auf der Kreisstraße ohne Sicht vor einer Kuppe. Die Gefahrenbremsung des entgegenkommenden Polizeiautos verhinderte einen Zusammenstoß. Die Streife folgte dem Mann daraufhin. So hatten die Beamten beste Sicht, als der Mann beim Einfahren in einen Kreisverkehr erneut mehrere Vorfahrtsbevorrechtigte zum Bremsen zwang. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.