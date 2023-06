Beleuchtung: Kirche und Kapelle in Peiting wieder angestrahlt

Von: Johannes Jais

Mit Einbruch der Dunkelheit wird Maria Egg künftig wieder angestrahlt. Dunkel wird‘s ab 22 Uhr. © Jais

Peiting – Die Pfarrkirche St. Michael und die Kapelle Maria Egg werden wieder angestrahlt. Beim großen Gotteshaus erfolgt die Beleuchtung die ganze Nacht. Beim kleineren wird‘s um 22 Uhr dunkel.

Die Abschaltregelung der beiden katholischen Kirchen ist Mitte April ausgelaufen. Sie war veranlasst worden, weil nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine auch Städte und Gemeinden eine Reihe von Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen hatten.



Zum Thema entwickelte sich eine ausführliche Diskussion. Die Meinungen im Marktgemeinderat waren kontrovers und wurden teils emotional vorgetragen. Am Ende war eine Mehrheit von zwölf zu neun Räten dafür, dass zum einen die Kirche St. Michael nachts wieder angestrahlt wird und die Kapelle Maria Egg abends bis 22 Uhr.



Thomas Elste (Grüne) erkundigte sich. Die Beleuchtung der beiden Gotteshäuser verursache im Jahr zwischen 600 und 1.000 Euro an Stromkosten, bekam er zur Antwort.



Bürgermeister Peter Ostenrieder erklärte, dass die Turmuhr eine Aufgabe der Gemeinde sei. Bei strenger Auslegung müsse die Zeit auch nachts angezeigt werden und zu lesen sein. Allerdings gab er zu bedenken, dass früher, als es noch keine Straßenbeleuchtung gab, nicht mal Fußwege beleuchtet wurden.



Die Peitinger können sich also darauf einstellen, dass mit Einbruch der Dunkelheit der 26 Meter hohe Turm bei Maria Egg demnächst wieder angestrahlt wird und dies bis 22 Uhr so bleibt. Bestandteil des Beschlusses ist, dass eine Zeitschaltuhr für circa 500 Euro eingebaut wird, weil eine Umrüstung oder ein Austausch auf LED-Leuchten dort deutlich teurer wäre. Mittelfristig soll wegen Energieeinsparung auch bei Maria Egg auf LED-Technik umgestellt werden. Die Strahler befinden sich am Marienheim und am Vorplatz der Kirche.



Dass die Kirche St. Michael mit dem 34 Meter hohen Turm als eine der wenigen Kirchen im Schongauer Land die ganze Nacht hindurch angestrahlt wird, hat einen technischen Grund. Die LED-Strahler, die auf den Gebäuden der Firma Sailer sowie auf der Eisdiele Pinocchio montiert sind, sind an die Straßenbeleuchtung am Hauptplatz gekoppelt. Eine Zeitschaltuhr zu installieren, wäre technisch aufwendig und teuer.

Gehört – Notiert

„Ich denke, es gibt einen gewissen kulturellen Stellenwert.“ Franz Seidel (Bürgervereinigung) ist für das Anstrahlen beider Kirchen.

„Ich bin da ganz anderer Meinung. Das ist unnötig. Denken wir auch an die Lichtverschmutzung.“ Marion Gillinger (ÖDP).



„Wir sollten den ernsthaften Nutzen einer Beleuchtung sehen – Stichwort Sicherheitsaspekt.“ Tobias Eding (SPD).



„Ich finde es bemerkenswert, wenn Sie das Haus Gottes mit einer Kneipe vergleichen.“ Norbert Merk (CSU) in der Entgegnung auf Gillinger und Eding.



„Die Kirche ist ein atypischer Ausnahmefall. Es ist ärmlich und es ist erbärmlich, wenn wird das nicht mehr schaffen.“ Nochmals Merk.



„Die Kirche hat eine Strahlkraft nicht nur nach innen, sondern auch nach außen.“ Andreas Barnsteiner (Bürgervereinigung).



„Eine nächtliche Beleuchtung ist aus der Zeit gegriffen. Das hat nichts mit dem Stellenwert der christlichen Kultur zu tun.“ Herbert Salzmann (SPD).