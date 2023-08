Bericht des Referenten für Kinderbetreuung und Schulen in Peiting: Ansatz zur Finanzierung

Von: Johannes Jais

Die neue Tagesstätte an der Jägerstraße hat Platz für bis zu sieben Gruppen. © Jais

Peiting – Mit Blick auf sinkende Kirchensteuer (Stichwort Austritte) wünscht sich Norbert Merk, Peitings Referent für Kinderbetreuung und Schulen, eine Kultursteuer. Italien sei dafür ein Beispiel.

Zugleich hält Merk es für richtig, dass eine allgemeine Dienstpflicht für Jugendliche eingeführt wird. So könnten soziale Strukturen gestärkt und die Bereitschaft zum Einbringen in Staat und Gesellschaft gefördert werden. Doch er formulierte noch weitere Forderungen in Richtung Land und Bund. Dazu zählte er eine „angemessene Lösung der Migrationsthematik“ ohne weitere zusätzlichen Belastungen auf kommunaler Ebene.



Außerdem sollten die förderfähigen Kosten und Sätze des Bayerischen Finanzausgleichsgesetz auf ein zeitgemäßes Niveau angehoben werden. Bei den Mitteln für den Ausbau des Ganztagsangebotes bräuchte es 40.000 Euro pro Platz und nicht die 6.000 bis 10.000, die derzeit verhandeln werden. Notwendig sei zudem, dass der Staat die Personalkostenförderung für Kindertagesstätten erhöht.



Zu bedenken gab der CSU-Gemeinderat, dass fast ein Viertel der gemeindlichen Ausgaben auf Einzelplan 4 im Etat der Marktgemeinde entfällt – den Topf für Soziales. 10,6 Millionen Euro, 882 Euro je Einwohner.



Rückblickend erinnerte Merk an den Neubau der Kita in Birkenried. Abgeschlossen sei die Neuausrichtung des Therese-Peter-Kinderhauses, das nun für die gesamte Marktgemeinde zentrale Einrichtung für Kinderkrippen sei. Die deutliche Erhöhung der Kita-Gebühren bezeichnete Merk als „sozial ausgewogen“. Härtefälle übernehme das Jugendamt, was bis zu 20 Prozent der Familien bzw. Alleinstehenden betrifft.



Für den Zeitraum bis 2026 sieht der Referent für Kinderbetreuung und Schulen die Sicherung ausreichender Kapazitäten als wichtig; der Ort wachse weiterhin. Die Ganztagsbetreuung an der Lentnerschule müsse optimiert werden.



Und noch eines fügte Merk bei seinem Bericht im Gemeinderat hinzu: Bei Baulandausweisungen sei zu beachten, dass die Distanz von 2,5 Kilometern zur Schule nicht überschritten wird. Das vermeide einen innerörtlichen Beförderungsanspruch für Schüler.